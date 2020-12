Oficialismo y oposición locales analizan el proyecto por la interrupción voluntaria del embarazo

El Senado abrió este lunes el debate por el proyecto de legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) con la presencia de funcionarios nacionales que defendieron la propuesta al señalar que se trata de una iniciativa de “salud pública” para “evitar muertes evitables”.

La iniciativa, que fue aprobada el viernes pasado tras un debate de más de 20 horas en Diputados, comenzó su tránsito más difícil, dado que en el Senado los números están muy parejos, con algunos indecisos que serían clave para inclinar la balanza hacia la aprobación o el rechazo.

En el plenario de comisiones de este lunes participaron el ministro de Salud, Ginés González García, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD), Elizabeth Gómez Alcorta, y la secretaria Legal y Técnica de Presidencia, Vilma Ibarra.

González García aseguró que el proyecto tuvo en cuenta “la experiencia mundial” y ratificó que la iniciativa “no es en contra de nadie, sino a favor de un grupo social que está sufriendo en la Argentina”. Asimismo, precisó que “el aborto tal como está causa muertes. La penalización solo estigmatiza a las mujeres más vulnerables porque hace que lleguen más tarde a los servicios de salud. Entonces este es un problema de salud pública, equidad y justicia social”.

Luego, Gómez Alcorta, expuso los detalles técnicos referidos a los aspectos de despenalización en el proyecto de Regulación del Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la Atención Post Aborto y señaló: “Estamos convencidas y convencidos que este proyecto junto al de Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia vienen a dar una respuesta concreta a un problema de salud concreto y lo que no podemos hacer es seguir mirando a otro lado”.

La ministra añadió: “Tenemos sobradas evidencias al día de hoy que con la legalización se disminuye la mortalidad materna, se eliminan los riesgos en la salud de las mujeres y disminuyen los abortos. Las prácticas de legalización en distintos países del mundo demuestran que existe un círculo virtuoso una vez que los abortos están legalizados, en términos de mayor acceso a la información, a la anticoncepción post aborto y el acompañamiento de consejerías. Y tenemos experiencias que muestran que también disminuyen los abortos”.

En lo formal, el debate se empantanó a raíz de la objeción del senador del Frente de Todos, Dalmacio Mera, de cambiar el recorrido de las comisiones asignadas por la Presidencia del cuerpo, pero su propuesta fue rechazada tras un largo debate.

Dictamen este jueves

Según se indicó, se espera emitir dictamen este jueves, luego de escuchar a entre 40 y 50 expositores entre ayer y hoy, en jornadas divididas entre las 10 y las 13 y las 15 y las 18 horas de cada día. Y la idea de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es llevar el tema al recinto el 29 de diciembre.

Por su lado, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y la organización Amnistía Internacional iniciaron una serie de acciones, que se desplegarán tanto en redes sociales como en las calles, programadas para reclamar la sanción definitiva del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Bajo la consigna “¡Hasta que sea ley!”, el colectivo, así como otros grupos, tienen previstas actividades para estos días durante los cuales tienen lugar las reuniones del plenario de comisiones que analiza la iniciativa, que son las de Justicia y Asuntos Penales, Salud y Banca de la Mujer.

En tanto, para mañana están previstas “acciones presenciales en el Congreso de la Nación y en las plazas principales de cada provincia a la espera del dictamen”. Algo que también tendría réplica en Trenque Lauquen a través de diversos grupos.

“Se divide en dos”

Por otra parte, consultados por La Opinión concejales de distintos espacios políticos locales opinaron acerca del proyecto de ley.

La edil por el Frente de Todos María de los Ángeles Galiano señaló: “Siempre fue un tema muy difícil para mí de abordar y dar un punto de vista porque quizás uno puede molestar o incomodar a quien piensa diferente. En mi caso trato de ser lo más neutral posible y en este tema en particular mi pensamiento se divide en dos. Primero no estoy a favor del aborto. Hay una mala interpretación acerca de la interrupción del embarazo y de esta ley que hoy por hoy cuenta con media sanción. Porque da la sensación que permite que todo el mundo aborte y sabemos que no es así, que no está para eso. Está para regularizar y evitar el índice de mortalidad por abortos clandestinos que hay”.

Y agregó: “De hecho por estadísticas sabemos que en otros países han disminuido hasta un 30% las muertes por esta situación. Es decir que por un lado estoy a favor de que se sancione esta ley. Pero quiero dejar en claro que jamás estaría de acuerdo con un aborto por un montón de cuestiones, por lo religioso, por lo moral, entre otras. Para mí una vida es una bendición y si llega a un hogar, es un regalo de Dios. Y eso no está en discusión”.

Aunque reiteró: “Sí me parece bien que se regularice, que haya una ley con la cual sabemos que se reduciría el índice de mortalidad. Además sirve para resguardar y darle posibilidades a aquel de menos recursos, por eso estoy de acuerdo con la ley”.

“Pañuelo celeste”

En tanto que la concejal de Juntos por el Cambio Andrea Cacciabue sostuvo: “Mi posición personal con respecto al tema de la ley de aborto es personal y basada en los principios religiosos que tengo, por lo tanto soy ‘pañuelo celeste’, pro vida del bebé por nacer que se está gestando”.

Y añadió: “Mi idea es pensar un embarazo responsable en la idea de que la joven que quiere ser madre sea responsable en la toma de decisión de su pensamiento personal sin desconocer la necesidad de acudir al aborto en ciertas situaciones”.

Por otra parte indicó que “la ley habilita que sea legalizada esta práctica en muchas situaciones para evitar la clandestinidad y prevenir muertes de jóvenes”. “Es un poco contradictorio pero yo soy defensora de la vida de cualquier ser humano pero sin desconocer también la realidad que se vive en este país con montones de situaciones de abuso y maltrato para las cuales a veces necesitamos la legalidad para poder evitar más muertes de jóvenes inocentes”, señaló.

La grieta

Quien también se manifestó respecto a este tema es la edil de Juntos por el Cambio Adriana Velázquez quien sostuvo: “Siempre y desde antes de este debate tuve dos posturas. Una a favor del aborto, de que la mujer pudiera decidir qué quiere hacer con su vida y la de su hijo siempre que cuando vaya a tomar esa decisión hubiera tenido toda una atención integral por parte del Estado en cuanto a las posibilidades de dar al hijo en adopción, con un Estado presente durante el embarazo, atención psicológica y todas las posibilidades de tomar la decisión de abortar como última alternativa. Porque creo que la atención del Estado durante todo el proceso puede llegar a dar posibilidad a que la madre tome una decisión un poco más meditada y no bajo la desesperación”.

Por otro lado sostuvo que el gran número de casos de violaciones y abusos sexuales que en su mayoría se dan en ámbitos intrafamiliares le “hizo dudar un poco porque en el caso de que una chica quiera abortar hasta su propio abusador puede llevarla y realizarlo de manera legal”. “Estoy en esa duda”, marcó la edil.

Por otra parte sostuvo que el tema de los pañuelos como símbolo de una u otra postura “no está bien ya que lo único que hace es seguir agrandando la grieta que existe en la sociedad”. “Es un tema complejo que sin lugar a dudas requiere de una profunda reflexión donde las cuestiones políticas partidarias deben quedar de lado”, concluyó.