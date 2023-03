Observando el viento

Luego de hacerse desear durante varias jornadas, el fresquito llegó ayer por la mañana después de una hermosa lluvia caída durante la madrugada. Si bien muchos esperaban un poquito más de agua y también de fresco, lo cierto es que no fue para tanto.

Muy por el contrario, y luego de unas horas de viento, a media mañana el calor volvió a sentirse aunque, hay que admitir, un poco menos que durante los días anteriores en los que realmente las temperaturas fueron sofocantes. ¿Qué ocurrirá en las próximas jornadas? Bueno, se sabe que, de manera paulatina, el calor irá alejándose ya que hoy se está a menos de una semana para que el otoño inicie formalmente y termine de una vez con esta temperatura molesta que no deja dormir, no deja estudiar y no deja trabajar en paz. Ya llegará el tiempo de quejarse del frío. Mientras tanto, hay que aprovechar para quejarse del calor.