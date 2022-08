Obras sociales sindicales y el CMTL llegaron a un acuerdo y la atención se normalizó

Distintas obras sociales sindicales y el Círculo Médico de Trenque Lauquen llegaron a un acuerdo respecto a los aumentos en torno a la cápita por prestaciones del servicio sanitario privado en nuestra ciudad. El incremento es del 44 por ciento, según señalaron desde la entidad que nuclea a los profesionales de la salud.

Asimismo, desde el CMTL informaron que el lunes se suspendió la atención de algunas obras sociales sindicales a raíz de que aún no firmaron el convenio, aunque ayer decidieron dejar sin efecto esa medida por lo cual actualmente las obras sociales sindicales funcionan con normalidad.

Normalización

Desde el Círculo Médico confirmaron a La Opinión que “desde el lunes pasado todas las obras sociales sindicales están funcionando porque se llegó a un acuerdo”.

Aunque remarcaron que “el lunes estuvieron cortadas TV Salud, Ospida y alguna otra más porque hace más de 30 días que se les envió el convenio y todavía no tuvieron el tiempo de firmarlo”, ironizaron.

Sin embargo añadieron que “a pesar de no estar firmados esos convenios se decidió levantar el corte”. “Y vamos a trabajar con normalidad hasta que lleguen los convenios firmados”, agregaron.

Por otra parte desde la entidad aclararon que “el acuerdo al que se llegó con las obras sociales sindicales es de un aumento del 44% en la cápita por prestación de servicios médicos, y no del 30% como expresó uno de los representantes sindicales locales en un portal de noticias de nuestra ciudad”.

Pago extra

En tanto que desde el sector sindical señalaron que si bien se acordó con la entidad el valor de la cápita, continuarán con las gestiones para dejar sin efecto el pago extra de $1.000 por “Gastos Operativos de Consultorio” dispuesto por el Colegio Médico bonaerense que a nivel local generó críticas.

Respecto a esta cuestión desde el CMTL reiteraron que se trata de una resolución del Colegio Médico bonaerense por lo cual la entidad no es la que dispone de la misma. Y añadieron que los profesionales optan por el cobro o no de dicho plus.

Ayer por la mañana representantes de diferentes gremios mantuvieron un encuentro para analizar y definir los pasos a seguir en torno a este reclamo que vienen realizando desde hace más de un mes.