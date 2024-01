Obras proyectadas que pasaron a ser “letra muerta”: cómo afecta el ajuste al distrito de Trenque Lauquen

Por otro lado, se aguarda un menor monto en coparticipación mientras que ya no se contará con el Fondo de Seguridad de Provincia y el programa Municipios a la Obra.

El fuerte ajuste impulsado des de el Gobierno Nacional del Presidente Javier Milei afectó de manera directa a todas las provincias y a los municipios del país que rápidamente debieron descartar muchas de las obras proyectadas que dependían, en un gran porcentaje, de la financiación que pudiera llegar desde Nación.

Y así ocurrió en Trenque Lauquen donde algunas importantes obras ya anunciadas finalmente no podrán ser iniciadas, por lo menos en el corto y mediano plazo, hasta que “el panorama económico y financiero del país se estabilice”. De esta manera lo informó a La Opinión el secretario de Hacienda municipal, Alfredo Zambiasio, quien brindó detalles de cómo afecta la coyuntura económica nacional al distrito de Trenque Lauquen la cual obliga al Intendente Francisco Recoulat a manejarse con suma cautela.

“Es un panorama complejo porque tenemos que preparar un presupuesto para este año con muy poca información técnicamente confiable. El presupuesto nacional fue prorrogado y está en tratamiento un proyecto de ley de impuesto a las Ganancias que es el impuesto nacional que más repercute en la coparticipación. Todos sabemos que están los 23 gobernadores y el jefe de gobierno de la CABA quejándose (acá no hay diferencia de colores políticos) por la medida que había tomado el Ministro (Sergio) Massa en su momento de eliminar el impuesto a las Ganancias en su cuarta categoría y eso se tradujo en una brusca caída de la coparticipación”, dijo Zambiasio.

Seguidamente, agregó: “Esto afectó a la Provincia de Buenos Aires y, por carácter transitivo, también afectó a los municipios y, conjuntamente con esta pérdida de coparticipación, nos encontramos con un fenómeno inflacionario totalmente desbocado ya desde el gobierno anterior y acelerado ahora por las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional en cuanto a liberar los precios de muchos productos. Solamente para ejemplificar, el aumento de los combustibles que ha sido del 100%. Así que hemos comenzado el año con mucha precaución, sumamente cautos”.

Asimismo, comentó: “Todavía no tenemos la estimación del Ministerio de Economía de la Provincia sobre cuál va a ser la coparticipación que va a recibir Trenque Lauquen para este año, pero consideramos que vamos a tener un monto de dinero menor a lo esperado y por lo tanto estamos trabajando duramente en recortar gastos, suspender algún tipo de actividades. Estamos hablando con todas las áreas buscando priorizar obras, priorizar gastos, para ver en los próximos tres o cuatro meses cuál es el escenario nacional”.

Licitaciones y obras

Consultado sobre las licitaciones previstas para desarrollar las obras importantes que estaban proyectadas, Zambiasio explicó: “Teníamos varias obras en ejecución y a la vez el Intendente proyectó una cantidad de obras que son de su iniciativa y entonces lo que se resolvió fue ir trabajando por etapas atendiendo prioridades. Entonces, la prioridad número uno es terminar con las obras que ya estaban en ejecución. De esta manera, hoy tenemos en ejecución el Jardín Soles del barrio Indio Trompa, la ampliación del Geriátrico en 30 de Agosto, la remodelación de accesos a la ciudad, la obra de la Escuela Nº 3, terminar con la obra de infraestructura en la Chacra 241, que es una obra muy importante, repavimentación de determinadas arterias del casco urbano. Son todas obras que quedaron pendientes o en curso de ejecución del año pasado”.

Prioridades

Y, en este sentido, añadió: “Con los presupuestos oficiales evidentemente no nos va a alcanzar, porque la inflación los distorsionó por completo. Entonces, se van a ver proyectados en el presupuesto de este año los importes que allí se colocaron y los que estimamos que vamos a tener que hacer frente con recursos municipales. Cuando podamos terminar esas obras en ejecución recién continuaremos, si la situación lo permite, con las obras que Francisco proyectó de su propia iniciativa para este año, como la remodelación de la Terminal de Ómnibus, el reacondicionamiento del Hogar Castella, entre otras. Entre éstas, hay una obra que hay que hacer sí o sí en el loteo Don Heraldo, que es una obra de agua y cloacas que al día de hoy tiene un costo de unos $ 280 millones”.

No se realizarán

Respecto de otras obras importantes oportunamente anunciadas que ya no se realizarán a causa del ajuste impulsado desde el Gobierno Nacional, el contador explicó que “lamentablemente, el gobierno del presidente (Javier) Milei anunció que todas aquellas obras que el Estado Nacional se hubiera comprometido pero que no se hubiera pegado el primer ladrillo quedaban sin efecto”. “La obra de la envasadora de agua que iba a ser financiada por el ENOHSA, que es un organismo nacional, quedó sin efecto. Lo mismo que la del jardín de infantes de la AU y la obra de desagües pluviales quedaron sin efecto. Fueron obras para las cuales se llamó a licitación el año pasado. Las obras, o excedían el presupuesto del monto oficial o, en algunos casos, las empresas que se presentaban no reunían los requisitos que exigía Nación. Hoy estas obras que mencioné se cayeron, de la misma manera que el nuevo edificio del Instituto N°40 porque era con financiamiento nacional. Fue claro el Presidente en este sentido señalando que Nación sólo seguirá financiando las obras que estaban en curso de ejecución. Como estas obras no estaban en ejecución, hoy ya son letra muerta. Por supuesto que Francisco (Recoulat) va a intentar, cuando el clima político y financiero del país lo permita, reflotar esas obras. No se abandonaron, pero la política de recortes tan dura del Gobierno nacional, a Trenque Lauquen lo afectó de esta manera”.