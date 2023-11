Números de T. Lauquen en el Censo

Se conocieron datos definitivos del Censo Nacional 2022 difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que marcaron que la población de Argentina es de 46.234.830 personas según la última estimación al 1 de julio del año pasado. En tanto, también se conocieron datos referidos puntualmente a Trenque Lauquen.

A nivel nacional se estimó una cobertura territorial del 98,6% con el Censo, señalándose un crecimiento del 15,24% en relación con 2010, cuando se habían reportado un total de 40.117.096 habitantes en Argentina.

De acuerdo con los resultados definitivos, fueron censadas efectivamente 45.892.285 personas de las cuales 22.186.791 son varones y 23.705.494 mujeres.

Y las provincias con más habitantes son Buenos Aires (17.523.996), Córdoba (3.840.905), Santa Fe (3.544.908) y Mendoza (2.043.540), y las que menos tienen son Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (185.732), Santa Cruz (337.226), La Pampa (361.859) y La Rioja (383.865).

En tanto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) tiene una población total de 3.121.707.

En cuanto al total de viviendas, hay 17.794.949 en todo el país, de las cuales 17.783.029 son particulares y 11.920 colectivas (colegios internados; cuarteles; hogares de adultos mayores; hogares de niñas, niños y adolescentes; hogares de religiosos; hoteles turísticos, apart hoteles, cabañas turísticas, y prisiones).

En tanto, el 90,8% (41.443.476) de los hogares tiene celular con internet, mientras que el 7,1% (3.253.929) no cuentan con internet en la vivienda ni en el celular.

Nuestro distrito

En lo que hace puntualmente a Trenque Lauquen, para el distrito se estimaron con el Censo unos 49.309 habitantes, lo que dio una densidad de habitantes por kilómetro cuadrado de exactamente 9.

El Censo 2010 había dado una población de 43.021 habitantes, midiéndose así una diferencia de 6.288 vecinos, lo que significa un aumento poblacional del 14,6% para Trenque Lauquen en los últimos 12 años.

Mientras que otros distritos como Tres Lomas crecieron el 5,3% (llegando a 9.164 vecinos), Salliqueló (9.427) el 9,1%, Rivadavia (19.849) el 15,8%, Pellegrini (7.143) el 21,3% y Pehuajó (44.783) el 12,6%, mientras que Guaminí (con 11.801 habitantes) bajó un 0,2%.

Por otro lado, la población local que vive en casas particulares es de 49.128 personas y de 181 en viviendas colectivas, sin contarse vecinos en situación de calle.

La población local de 65 años o más representa en tanto un 13,4% de los vecinos del partido, el mayor porcentaje registrado en los censos desde 1970.

Mientras que de la población local en viviendas particulares, divididas según el combustible utilizado principalmente para cocinar da 1.321 vecinos que usan electricidad, 35.098 con gas de red, 35.098 usando gas en tubo o a granel, 10.010 garrafas, 89 leña y 22 otro método.

Respecto a la tenencia de internet en la vivienda, según tenencia de celular, en Trenque Lauquen 45.949 vecinos tienen celular con internet y 3.179 no; de los que tienen internet en su casa, 30.961 tienen PC o tablet, y de los que no tienen internet en el hogar, 698 cuentan con esas herramientas. En tanto, 43.384 personas poseen internet en su vivienda y 5.744 no.