Nuevos intentos de estafa y detalles para no caer en ellos

Siguen sucediéndose intentos de estafa con nuevas formas utilizando sistemas electrónicos de comunicación que tienen como blanco a vecinos de Trenque Lauquen, aunque probablemente pudiendo estar dirigidos a vecinos de todo el país.

En este caso la referencia es a un tipo de delito que delincuentes están concretando por correo electrónico buscando hacer caer a un usuario, algo que podría permitirle a los maleantes el acceso a distintos datos y, a partir de eso, a contactos o fondos económicos, tal como viene sucediendo desde hace bastante y ya de manera regular con estos delitos, que se han hecho tan comunes y por los que hay que estar atentos.

Además, estos intentos de estafa simulan ser mensajes provenientes de importantes instituciones, aunque al menos la mayoría son susceptibles de ser descubiertos si se tienen en cuenta distintos detalles, tal como ha ocurrido en los últimos días, cuando se difundió un correo electrónico que simulando provenir del Banco Provincia buscaba que el usuario que lo recibía acceda a un link web con mensajes engañosos.

A tener en cuenta

En este caso el usuario recibía un mensaje que decía textualmente: “El acceso para su cuenta vencerá pronto.. Debido a la actualización de nuestra plataforma, es nuestro deber informarte que migraremos y actualizaremos nuestros servidores de datos y soporte automatizado. Pedimos a nuestros usuarios que Verifiquen y Confirmen los datos de su usuario de (PROVINCIA)”.

A continuación se destaca un link que dice “Ingresar Home Banking”, al que se recomienda no ingresar por ningún motivo para no correr riesgos. Y en la parte final del mensaje hay una serie de caracteres bastante sospechosos, que llaman la atención y terminan de delatar la falsedad del mensaje.

Pero antes de llegar al final se advierten muchos factores que dan cuenta de que se trata de una irregularidad por la cual hay que desconfiar, a saber:

Inicialmente, si bien se utiliza una tipografía y una serie de logos del Banco Provincia, se puede corroborar que la dirección del correo electrónico de envío dice “Banco Provincia de Bs.”, cuando debería decir un nombre completo y oficial como “Banco de la Provincia de Buenos Aires”.

Por otro lado, en el texto abundan las irregularidades de escritura: doble punto final en una oración, mayúsculas donde no deben ir, paréntesis y explicaciones que no tienen mucho sentido utilizando palabras ligadas al mundo de la banca electrónica, que puede confundir a algún desprevenido o desinformado, pero que no poseen lógica, pues, por ejemplo, una entidad con una infraestructura como la el Banco Provincia prácticamente no tendría necesidad de movilizar uno por uno a sus usuarios con ningún tipo de acción para realizar cambios en sus sistemas, y, de hacerlo, realizaría una amplia campaña de difusión por distintos medios.

Además, algo que ya se ha repetido muchas veces y que destacan distintas autoridades como punto central para prevenir delitos electrónicos es que ningún banco pide datos como usuarios y claves por mensajes como correos electrónicos, ni envía links para registrarlos o convalidarlos ni nada por el estilo.

Uno entre muchos

De más está decir que esta metodología de delito es una de las tantas que maleantes vienen utilizando asiduamente en el último tiempo. Aunque un análisis detallado de la misma sirve para tener presente conceptos que pueden ayudar a detectar intentos de fraude similares que pueden llegar a los usuarios por distintos medios, ya sea por teléfono, e-mail o las redes sociales.