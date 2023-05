Nuevos horizontes: una veintena de intendentes ya avisó que no buscará la reelección

A un mes del cierre de listas, una veintena de intendentes de la provincia de Buenos Aires avisó que no competirá en las próximas elecciones por un nuevo periodo. La mayoría, de Juntos por el Cambio, aspira a otros cargos políticos y ya bendice herederos.

Uno de los últimos alcaldes en confirmar que no irá por la reelección es el presidente del Foro de Intendentes radicales, Miguel Fernández, de Trenque Lauquen, quien fue electo en 2015. Pese a que podía competir por un nuevo periodo, decidió bajarse y dar paso a las nuevas generaciones: proclamó a Francisco Recoulat, un concejal de 32 años, como el próximo candidato y anunció que tampoco buscará cargos legislativos.

La decisión de Fernández va en línea con lo resuelto por Héctor Gay, de Bahía Blanca (Juntos por el Cambio-PRO), el año pasado. “Antes de que se modifique la ley de las reelecciones indefinidas ya había dejado en claro que no iría por un nuevo mandato porque tengo la convicción de que dos períodos al frente de un distrito, en su correlato con lo que sucede en Nación y en la Provincia, es suficiente”, dijo en ese entonces el intendente de la ciudad más importante en la Sexta Sección Electoral.

Cabe recordar que la modificación de la Ley 15.315 de Reelecciones de los intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares en la provincia de Buenos Aires cambió el punto de partida y estableció que quienes fueron electos en 2015 podrán volver a presentarse en 2023 dado que el actual se considera como su primer período.

Ahora, el primer mandato contemplado por la norma es el iniciado en 2019, por lo que más de 90 intendentes e intendentas bonaerenses quedaron habilitados para volver a presentarse este año.

Otro de los que avisó que no competirá es Martín Yeza, de Pinamar. El jefe comunal, de alto perfil, también resolvió correrse. En un video publicado en marzo pasado habla de ser consecuente con sus ideas. “Creo que la Argentina necesita una nueva cultura del poder, y eso implica: políticos que hagan lo que dicen que van a hacer; que sepan que no son imprescindibles; que hay que saber trabajar en equipo; que hay que fortalecer los partidos políticos; que el sistema democrático necesita alternancia”, afirmó. Y concluyó: “Por eso tomé la decisión de no volver a presentarme como intendente”.

En esa misma línea, otro de los que resolvió correrse de la posibilidad de renovar su cargo es Gonzalo Peluso, quien está al frente del municipio de Magdalena desde el 2015; tampoco irá Mariano Barroso, intendente del PRO en 9 de Julio, quien aseguró durante su discurso de apertura de sesiones del Concejo Deliberante que daba inicio a su último año de gestión y agradeció a su partido “por compartir este concepto”.

Un caso particular es el de Calixto Tellechea, de Florentino Ameghino, quien también se bajó de la contienda y afirmó que no quiere otra reelección “aunque la ley lo permita”. El jefe comunal ya emprendió su retirada de la función pública tras pedir licencia por cuestiones de salud.

Asimismo, el intendente de Pellegrini, Guillermo Pacheco, anunció que no buscará la reelección y expresó que se trata de un “final de ciclo en mi participación”. Mientras que también se bajó el actual alcalde de Lobería, Juan José Fioramonti (UCR).

Con otras aspiraciones

Uno de los que se sabe no buscará reelegir en sus pagos es Jorge Macri, de Vicente López, quien el año pasado pidió licencia para ocupar el cargo de Jefe de Gabinete en la Ciudad de Buenos Aires y hacerse camino en la posibilidad de suceder a Horacio Rodríguez Larreta. Por tanto, en las últimas horas quedó confirmado que jugará de lleno en la Ciudad. Para evitar las PASO, su candidatura se dirimirá mediante encuestas y se medirá con el otro precandidato, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós.

Otro caso es el de Néstor Grindetti (PRO) en Lanús, quien en noviembre del año pasado lanzó su precandidatura a gobernador y designó como su sucesor al actual secretario de Seguridad del municipio, Diego Kravetz. Cabe señalar que en la provincia de Buenos Aires el partido fundado por Mauricio Macri sí tendrá PASO. Y otro alcalde que se había anotado en su momento para competir en la provincia, dejando de lado la posibilidad de reelegir en su municipio, es Javier Iguacel, de Capitán Sarmiento.

En tanto, Daniel Cappelletti, de Brandsen, había manifestado sus intenciones de ser legislador. Pero en las últimas horas dejó su futuro y la posibilidad de disputar una reelección a lo que decida el partido, ya que está a la espera de la próxima asamblea partidaria del radicalismo a nivel local.

En ese sentido también se expresó José Luis Zara, de Carmen de Patagones. En declaraciones formuladas a un medio local meses atrás, dijo que existe la posibilidad de “ir por la reelección, o bien, si alguien me puede reemplazar y seguir con las proyecciones que tenemos a futuro, también puede ser que se pueda buscar la diputación o la senaduría. Siempre se busca dentro de nuestro espacio, que es amplio, distintas alternativas, siempre mirando lo que pasa a nivel provincial o nacional”.

Asimismo, el intendente de General Villegas, Eduardo Campana, de Juntos por el Cambio, tampoco irá por un nuevo mandato, y propuso en su lugar a la actual Jefa de Gabinete, Marina Justo.

Intendentes peronistas

Mientras tanto, otros jefes comunales hacen el camino inverso: volvieron a hacer pie en sus distritos tras pasar por algún cargo ejecutivo. Por ejemplo, Jorge Ferraresi, renunció al ministerio de Vivienda para volver a Avellaneda; Juan Zabaleta, abandonó su cargo como ministro de Desarrollo Social de la Nación para regresar a Hurlingham; y Ariel Sujarchuk, quien estuvo al frente de la Secretaría de Economía del Conocimiento en el Ministerio de Economía, también retomó en Escobar.

En tanto, el que hace tiempo avisó que no será candidato y que ese lugar lo ocuparía su interino es el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, quien ostenta una licencia al frente de la intendencia de San Martín. Así, respaldará a Fernando Moreira, actual jefe comunal que lo reemplazó cuando desembarcó en Nación: “Es el dirigente y compañero que va a tener el respaldo de la sociedad de San Martín”.

Por su parte, el histórico intendente de Berazategui, Juan José Mussi (FDT), confirmó que no volverá a presentarse. A sus 81 años, el mandatario dijo “estar grande” y que debía pensar quién quedaría en su lugar.

Sin definiciones

El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, es uno de los jefes comunales que todavía no definió si será candidato por la reelección. “Yo estaba convencida que él iba a volver a ser intendente, pero si no es candidato, me encantaría que sea parte del gobierno nacional”, dijo días atrás la precandidata presidencial, Patricia Bullrich en una entrevista en el marco de una visita a esa ciudad, y ratificó que hay más dudas que certezas en relación al futuro político del jefe comunal.

Otro que aún no define es Carlos Sánchez, el alcalde vecinalista que gobierna Tres Arroyos desde hace 20 años. El jefe comunal dio algunas señales en torno a una posible reelección en la apertura de sesiones ordinarias este año. “En lo que respecta a mí, la fuerza de trabajo está intacta como aquel diciembre de 2003”, dijo. No obstante, el Movimiento Vecinal ya sondea a otros cinco candidatos en caso de que finalmente no se presente.

En San Nicolás también persisten las incógnitas. Si bien el actual intendente Manuel Passaglia podría reelegir, aún no confirmó, y también suena como posibilidad una candidatura de su hermano, Santiago Passaglia, quien hoy es diputado provincial. En tanto, todo parece indicar que más allá de quién sea el candidato, el passaglismo deberá afrontar una interna con el radicalismo, ya que la UCR ya definió a Julio Charre como su postulante.

Mientras tanto, Gustavo Posse, quien gobierna San Isidro desde 1999, presentó tiempo atrás un petitorio en el Comité de la UCR bonaerense para que radicales bonaerenses e independientes definan en una “elección abierta” a quien encabece la pelea en las PASO por la gobernación y se anotó entre los posibles seleccionados.

Tras 20 años al frente del municipio de Colón, el peronista Ricardo Casi, había dado señales de buscar la reelección durante la apertura de sesiones, pero días atrás algunos medios locales dejaron trascender que podría rever esa decisión.

Entre los históricos que sí van se encuentra Miguel Lunghi, quien confirmó que se presentará en las próximas elecciones para refrendar su gestión en Tandil. El alcalde de 79 años buscará así su sexto mandato.

Mientras que en enero pasado, el histórico barón el conurbano bonaerense Alejandro Granados reasumió como intendente de Ezeiza luego de la última licencia tomada a comienzos del 2022, cuando lo sucedió su hijo Gastón Granados, y todo indica que buscará ser reelegido. (DIB)