“Nuevo Manjares”, un comercio que inauguró hace dos años y proyecta su segunda sucursal

Hace un año, diario La Opinión presentaba en sus páginas a “Nuevo Manjares”, una panadería que, en ese momento, transitaba su segundo año de trabajo luego de su inauguración, en abril de 2022. Hoy, es grato informar que el balance de los primeros dieciséis meses transcurridos no sólo es sumamente positivo respecto de la respuesta de su vasta clientela, sino que, además, la firma ya está proyectando ampliarse.

Y así lo informó a este medio Gabriel Perrielo, su propietario, quien adelantó que en los próximos meses existirá en Trenque Lauquen “Nuevos Manjares 2”, una sucursal que estará ubicada en un sector de Trenque Lauquen a través del cual se conecta la Ampliación Urbana con el resto de los barrios de la ciudad. “Pronto abriremos una sucursal y estaremos tomando personal”, afirmó el comerciante antes de brindar un balance de cómo se trabajó en este último año para luego sí contar detalles del nuevo emprendimiento que se viene.

Balance

“Este último año ha sido, dentro de todo, positivo”, comentó Perrielo ante la consulta de cómo se sobrellevaron los últimos seis meses del 2023 y los primeros seis del 2024. “Lo que uno va buscando siempre es estar acorde con la circunstancia de la economía y la verdad que en lo que es el rubro de la panificación venimos bien, hemos notado una baja de lo que es el consumo de la factura, pero lo que es pan y algún derivado como galletitas o marineras sigue todo igual, pero sí ha parado un poco el consumo de lo que es la factura. Pero la gente ya se acostumbró, los cambios económicos duelen los primeros cinco días y luego todo se normaliza”, afirmó.

El consumo

Si bien Perrielo comentó que, a pesar de una economía nacional casi siempre inestable, el consumo logró mantenerse, señaló que “hubo algunos contratiempos con los precios de la harina que es algo que siempre vamos trabajando con cautela, manejándonos con harina en acopio y regulando el valor final. Como se trata de un producto que tiene un consumo masivo siempre traté de tener regulado el precio y, más que nada y siempre dependiendo de la circunstancia, uno trata de bajar un poco las ganancias para que no impacte tanto al consumidor e ir subiendo el precio de a poquito”.

En este punto, cabe destacar que es muy difícil que el consumo caiga abruptamente con todo lo que puede encontrarse en “Nuevo Manjares”: “Pan artesanal, que es el que nos caracteriza, facturas, tortas, bizcochitos de grasa que es el fuerte del comercio porque los compañeros de trabajo van todos los días a buscar bizcochitos para el mate, medialunas de grasa para ser rellenas con jamón y queso, galletitas de hojaldre con azúcar y prepizzas”, enumeró el comerciante.

Sucursal

Y un adelanto que Gabriel Perrielo quiso compartir con este diario es, como ya fue señalado, que pronto existirá un nuevo comercio en la ciudad. “Nosotros veníamos muy embalados con hacer un ‘Nuevo Manjares 2’ y el cambio de gobierno y la economía que siguió nos frenó en abrir la segunda sucursal. Pero ya estamos encaminados nuevamente, a la espera de que lleguen las maquinarias que habíamos encargado y este año vamos a tener ‘Nuevo Manjares 2’ y muchas sorpresas”, señaló.

Y, en este sentido, agregó: “Va a ser un lugar de paso muy importante que une la prolongación de la ciudad, la Ampliación Urbana, con el centro, un lugar con mucho espacio para estacionar y grandes novedades. Vamos a encaminarnos más hacia la parte de confifería, ofertas de postres y mucho más. Antes de fin de año va a estar funcionando. Hoy tendría que haber tenido unos cinco meses ya, pero este cambio de política que hubo nos afectó”.

En este marco, el vecino dejó la siguiente información para la comunidad: “Pronto abriremos una sucursal y estaremos tomando personal en estos tiempos tan difíciles donde no solamente se abre una boca de venta sino también una panificadora más. Con este proyecto no solamente apuntamos al cliente que ya tenemos sino al cliente nuevo que pueda llegar a partir de ahora. Hoy nos vemos limitados porque no tenemos la estructura en el lugar donde estamos y nos quedamos sin mercadería antes de tiempo, los domingos sobre todo porque no tenemos la planta elaboradora que nos gustaría tener. Eso me llevó a pensar la posibilidad de tener un lugar más amplio”.

El empuje, siempre

Por último, Perrielo comentó a qué se debe la determinación con que encara cada uno de sus proyectos más allá de que el contexto económico general sea adverso: “Se debe al empuje que tenemos con la gente que me compaña. Porque uno no quiere progresar solo sino hacerlo todos juntos. Y nosotros formamos un gran equipo. Uno viene de abajo y la ha luchado, le gusta progresar y el secreto es ir para adelante todos juntos”, afirmó.