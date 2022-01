Nuevo alerta desde el Municipio por estafas telefónicas

Desde la Municipalidad de Trenque Lauquen se reiteró que no están enviando en forma directa ni a través de supuestos asesores de sus delegaciones ningún mensaje por celular escrito o de voz ofreciendo a vecinas y vecinos del distrito bonos contributivos salariales, y que los mismos provienen de fuentes anónimas inescrupulosas.

Ante el evidente intento de estafa que se está repitiendo en los últimos días, se pide a los vecinos no responder esos mensajes y en caso de recibir algún llamado posterior, no brindar datos personales o de integrantes de la familia, tampoco las claves de tarjetas de crédito o débito y no realizar transferencias bancarias. Se recomienda cortar las llamadas dudosas y formular la denuncia policial.