Nuestros políticos y el Mundial: Qué piensan y cómo viven este acontecimiento histórico

El de hoy es un informe especial y muy distinto a los que diario La Opinión suele desarrollar cuando realiza consultas a diferentes dirigentes políticos sobre la actualidad del distrito, la provincia o el país.

En esta oportunidad, los políticos locales no responderán sobre economía, política o temas judiciales que afectan a uno u otro referente de una fuerza política determinada. Hoy se hablará de fútbol. Y cómo no hacerlo a sólo un día de que la Selección Argentina debute en el Mundial de Qatar. Será mañana bien tempranito, frente a Arabia Saudita.

Así que la consulta realizada por este medio fue la siguiente: “¿Qué opinan del Mundial en general y de la Selección Argentina en particular”? Las respuestas fueron diversas. Hubo quienes expresaron que, si bien se trata de un acontecimiento sumamente atrayente, no se pueden olvidar los problemas por los que transita el país. Hubo quienes destacaron el evento no solamente por el atractivo futbolístico y cultural, sino también por el movimiento económico que genera no sólo en el país anfitrión, sino en todos los países participantes. Los hubo más nostálgicos y otros más indiferentes. En fin, aquí están sus opiniones:

Un entretenimiento

El concejal de Juntos, Matías Cardini, expresó: “El Fútbol no va a solucionar ninguno de nuestros problemas. Me gusta el fútbol. Y me gustan mucho los mundiales. Pero lo tomo como un entretenimiento. Un deporte. Un juego. Para mí hay mucho más patria en un trabajador que se levanta a las 6 de la mañana para laburar que en 11 deportistas cantando el Himno antes de un partido de fútbol. Además, siento que el fútbol, como lo vivimos los argentinos, saca lo peor de nosotros. Como ejemplo de esto, pensemos que gran parte del país criticaba a Messi, antes de la copa América, porque ‘sólo’ había salido segundo varias veces con la selección. Sí, justo a Messi, un tipo que además de ser el mejor en su deporte, siempre se la bancaba, y nunca se quejó de una patada, ni tampoco provocó a rivales. Sí. Justo a Messi se lo criticaba. Así somos los argentinos”. “Y por eso pienso que mas allá del buen o mal Mundial que haga la selección (¡ojalá que sea bueno!), nuestros problemas sociales, que son el mayor desafío que tenemos para mejorar, van a seguir estando. Y yo, a diferencia de lo que dijo la Ministra de Trabajo de la Nación, preferiría, en primer lugar, que este gobierno baje la inflación que generó, y después, si se dan algunas cosas, y tenemos suerte, que Argentina haga un buen Mundial. Para mí esas son las prioridades”.

Ilusión

El concejal del Frente de Todos, Ariel Luna, también brindó su parecer: “La pelota nos iguala y el fútbol está en nuestro ADN, en cada casa, en el trabajo y en familia esperamos ansiosos cada partido con la ilusión de una nueva copa mundial para alegría de todos y todas. Separados ya de las expectativas futboleras, este Mundial nos permite visibilizar la precarización del trabajo y las condiciones inhumanas en las que murieron 6500 obreros, la ausencia de derechos a homosexuales y en particular a mujeres son temas a discutir y que dejan poco para celebrar”, dijo.

Y añadió que “la llegada del Mundial y la posibilidad de que nuestra selección sea protagonista, en mí particularmente me genera una tremenda expectativa. Me gusta mucho el fútbol y la selección lleva muchos partidos ganados y mucho tiempo que no pierde. Se le suma la obtención de la Copa América en el mismísimo Maracaná. Tenemos al mejor jugador del mundo, son muchas cosas que nos hace esperar lo mejor para este torneo. Creo que no es fácil ganar un torneo y más de este tipo, pero que nuestra selección va ser protagonista no tengo dudas. Por lo pronto el primer partido lo veré con los compañeros de trabajo. Y bueno, en base a los resultados, veremos dónde se continúa viendo (risas). El entrenador realmente es muy trabajador y exigente. Los resultados están a las claras. Así que esperamos lo mejor para nuestros representantes”, afirmó.

“Necesitamos alegrías”

Gustavo Bories, de Republicanos Unidos, también dio su opinión: “Personalmente no soy muy futbolero, pero me convierto en uno cuando llega el Mundial, trato de ver todos los partidos de Argentina y algunos otros. Es increíble cómo el mundo se altera festivamente y ni hablar Argentina, qué lindo ver como la gente se entusiasma y espera y vive el Mundial de una manera tan eufórica. Tengo confianza en el equipo de Scaloni, espero que puedan demostrar, jugar y tener los logros que todos los Argentinos esperan. Como país estamos necesitando poder tener alegrías, ojalá el fútbol nos de la necesaria, ya que política y económicamente vamos de mal en peor. ¡Saludos y vamos Argentina!”.

Fenómeno cultural

El dirigente del Frente Renovador, Jorge Jordán, comentó: “Por supuesto que me gusta el fútbol y mucho, siempre fui futbolero, me gustó desde la primaria cuando iba al Colegio Politécnico y siempre jugué hasta en equipos oficiales cuando estaba pupilo en La Pampa. El Mundial es algo importantísimo para los pueblos, para las culturas. Pensemos que desde 1930, cuando se hizo el primer Mundial, hasta el día de la fecha siempre ha convocado a millones de habitantes de distintas partes del mundo. Solamente se suspendió en el año ’42 y en el año ’46 por la Segunda Guerra Mundial. Es un evento universal, espectacular que une culturas, costumbres, razas, países, teje muchos puentes, se desarrolla un fenómeno cultural y de turismo muy importante”, señaló.

Por otro lado, destacó que el Mundial “es un generador de infinitos puestos de trabajo. No solamente para los jugadores sino también para todo lo que se mueve a su alrededor como periodistas, servicios, instalaciones, infraestructura y demás. Y un capítulo aparte para lo que es Argentina que sabemos que es un país netamente futbolero de toda la vida con figuras muy descollantes a nivel mundial como fue Maradona y en la actualidad Messi. Somos un país prodigio en ese sentido. Estamos con mucha fe, tenemos un equipazo en el cual están trabajando todos coordinados y se ha logrado formar un equipo no sólo con capacidad deportiva sino también humana. Con cada corazón de los argentinos les vamos a dar mucha fuerza”.

Recuerdos

La concejal de Unidad Peronista, María de los Ángeles Galiano, también brindó su opinión: “En realidad, futbolera no soy, pero hago un punto y aparte con el Mundial porque recuerdo el Mundial del ’78 cuando yo era chiquita y un tío que vivía en el barrio compró un televisor color para que lo viéramos todo el barrio y había puesto el TV en la vereda y el resto de los vecinos miraba el Mundial con nosotros. Entonces, este acontecimiento es muy familiar para mí y, obviamente, me acompaña el resto de la familia con ese sentimiento. Así que esperamos los mundiales, nos reunimos, pero ya tenemos planificado ver el Mundial en familia. La verdad que no se puede detener el mundo para nosotros por el Mundial, pero tenemos ese sentimiento de que se paraliza todo, por lo menos para la familia. Si bien algunos horarios son inusuales, con un buen mate de por medio y un buen desayuno vamos a seguir mirándolo, no como una cábala sino como una tradición. Y con una camiseta cada uno, por supuesto”.

Emociones

Adriana Velázquez, presidenta del PRO, contó que “el fútbol no es un deporte que me interese demasiado, si bien voy a mirar los partidos de Argentina, no tengo organizado ni dónde o con quiénes los veré. Creo que es un momento de distracción para todos, para sentir esas emociones que nos unen como argentinos y ojalá podamos salir a festejar luego de cada partido. Pero eso es todo, sólo un deporte, y espero que nuestros gobernantes no utilicen el Mundial para tapar todo lo que está pasando, tienen que seguir trabajando para bajar la inflación y la inseguridad. La Selección Argentina es una gran candidata a ganar el Mundial, tienen un gran líder que fue creciendo de menos a más y ordena a todo el equipo y por eso genera tanto entusiasmo. Espero una alegría para todos después de un año tan difícil y angustiante”.