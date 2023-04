En su discurso en el marco del acto oficial por el aniversario de la ciudad cabecera, el Intendente Miguel Fernández destacó, por un lado: “Hay una fundación, pero hay una fundición también. Como decía Churchill: esas sangres, esos sudores y esas lágrimas se fusionaron, no excluyeron al otro, y explica por qué esto que decían Isabel (Araujo) y la comunidad mapuche-tehuelche no es una novedad de Trenque Lauquen. Trenque Lauquen es lo que es por la fusión de esas culturas que no negamos, sino, por el contrario, que reconocemos como necesarias para dar la identidad que hoy tenemos, 147 años después”.

Por otra parte el jefe comunal destacó la historia de Trenque Lauquen y sus dirigentes. “La Usina del Pueblo, luego Cooperativa Eléctrica, la Compañía de Seguros La Primera, la Clínica García Salinas, el Frigorífico Regional, el Frigorífico Indio Pampa, Agrocabina, fundición de acero, una fábrica de llantas y carburadores que se exportaban a Estados Unidos, tres diarios, entre ellos La Primera, Tribuna Radical, El Independiente, LU 11, Radio y Televisión Trenque Lauquen. Esto que menciono lo hicieron dirigentes no políticos, dirigentes visionarios arraigados en esta historia (…) Los García Salinas, los Garbarino, los Perego, los Sartoris, los Albisu, los Cervero, los Lombroni, los Rutemberg, los, los, los y siguen los los. Eso es lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos”, enfatizó.

“Nuestro pueblo celebra la acción, celebra la honradez y premia la hidalguía, pero nuestro pueblo exige sacrificio, exige tesón y exige perseverancia, y el único premio que otorga nuestro pueblo para eso es la gloria de cumplir solamente con nuestro mandato histórico. Respetar nuestros orígenes, nuestras raíces, nuestro legado, es nuestro deber”, añadió.

La lanza y el sable

En otro tramo de sus palabras Fernández destacó que éstos no son tiempos fáciles, “no alcanza la plata, la pobreza acecha y el futuro es incierto”. “Es en la incertidumbre donde debemos aferrarnos a nuestra historia y nuestras raíces. Tomemos entonces la lanza de Pincén y el sable de Villegas. Levantémonos cada uno de donde estamos con el coraje heredado, no para eliminar al otro, sino para espantar nuestros miedos, nuestras claudicaciones y nuestras realidades. Sabemos que el futuro es colectivo y no individual” remarcó.