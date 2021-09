“Nuestra principal idea es acercarnos y escuchar permanentemente a la gente”

Si bien el precandidato en segundo término de la lista de Juntos que nuclea a un grupo del PRO, encabezada por la concejal Adriana Velazquez, Alejandro Casola es una persona con un bajo perfil, se trata de un dirigente con una vasta experiencia y formación en lo que respecta al trabajo de comunicación, prensa, marketing, difusión y manejo de redes sociales en todo lo referente a la actividad política.

Desde 2001 hasta 2015 estuvo radicado en España donde dio sus primeros pasos en esta tarea trabajando en el equipo de un alcalde de Jaén, municipio del citado país. Allí realizó cursos y se formó en este amplio rubro comunicacional. En 2015 volvió a la Argentina y a Trenque Lauquen donde se vinculó al PRO.

En diálogo con La Opinión, Casola contó por qué eligió desarrollar su carrera política en el PRO. “Cuando volví de España era un año electoral. Yo me había ido a España en el 2001, soy hincha de Boca y me había gustado la política que venía haciendo (Mauricio) Macri como presidente del Club. Más tarde me interesó lo que estaba haciendo en la ciudad Buenos Aires y me gustaba la manera de pensar un espacio político más abierto, plural, que no fuera de una ideología pura, que tuviera apertura a varios pensamientos”, dijo antes de contar que, a nivel local Carlos Bilbao le ofreció trabajar en la campaña de ese 2015 para él y así se fue metiendo más y más.

El dirigente contó además: “El año pasado decidimos refundar el PRO en Trenque Lauquen con una idea de que se sume buena gente y apolítica, es decir, que no venga de ninguna tradición política, gente que estuviera más en contacto con los vecinos, gente que vive los problemas más en la piel y conozca las necesidades de la comunidad”.

En este sentido, el entrevistado comentó: “Una vez que se armó decidí participar y formar parte de los cambios que creemos que se pueden hacer desde adentro de la política”.

Expectativas

Respecto de las expectativas que la lista que integra guarda para el próximo domingo, Casola señaló: “Siempre tenemos expectativas, si no, no participaríamos. Tenemos claro que es un espacio nuevo en Trenque Lauquen, de gente toda nueva. La política es un camino largo, infinito, y por esa razón el resultado del domingo no incide tanto, lo que no se da ahora, se dará en otro momento. Tiene que calar el mensaje y la manera de hacer política, eso lleva un tiempo y un proceso. Ojalá que pueda entenderse en este poco tiempo que pudimos trabajar. Y si no se da así, la idea es seguir trabajando mostrándole a la gente cuál es la nueva política que pretendemos nosotros”.

Sobre los temas más prioritarios que considera abordar con mayor premura, Casola comentó: “De acuerdo al diálogo que tuvimos con los vecinos, uno de los temas que la comunidad pide es ser escuchados, la interacción con el político, la escucha del político a las necesidades de la gente. Estos dos años de pandemia han evidenciado la división que tiene el político con la gente, la falta de empatía con muchos de sus problemas. Hablo en general, no todos los políticos son así. La gente demanda que le gustaría ser más escuchada por los políticos en los temas cotidianos, no sólo en los estructurales. La gente quiere interactuar y ser escuchada y por eso nuestra idea es acercarnos y escuchar permanentemente a la gente. Cuando no se puede personalmente, crear herramientas para poder hacerlo de otra manera para que la gente pueda plantear sus inquietudes”.

El dirigente agregó que también “es muy importante desarrollar la tecnología en Trenque Lauquen”, y que “el Polo Científico tiene que explotar y difundirse mucho más y tener más en cuenta las herramientas que la tecnología puede dar”.

El voto

Por último, dejó un mensaje para el electorado: “Está bueno que la gente participe, si no está de acuerdo con una visión o una manera de gobernar, la única manera de cambiar esa situación es votando. El que no vota está dando lugar a que sigan las cosas como están. Hay que votar. Nosotros hoy competimos con el radicalismo, pero a partir del 12 vamos a ir juntos”, culminó.