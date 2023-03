Javier Iguacel, precandidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires por parte de la línea encabezada a nivel nacional por la dirigente del PRO Patricia Bullrich, visitó ayer Trenque Lauquen en el marco de una recorrida realizada por distritos de la zona la cual tiene el fin de escuchar las necesidades de los vecinos y acercar a ellos su propuesta de gobierno.

El dirigente fue recibido por el referente del PRO de Trenque Lauquen Carlos Bilbao y demás integrantes de esta fuerza política local. Y también acompañó el encuentro Gustavo “Coco” Bories, integrante de Republicanos Unidos TL.

Iguacel dialogó con La Opinión y contó el objetivo de su visita a la ciudad. “La idea es visitar toda la provincia como precandidato a gobernador acompañando a Patricia Bullrich, visitar las ciudades, compartir con los vecinos, escuchar, traer propuestas y debatir todos los cambios que tenemos que hacer en la Provincia”, comentó.

“Vivir en libertad”

En el mismo sentido, agregó: “Hace un año que estamos de recorrida por la provincia. Lo que buscamos es devolverle el poder a la gente porque hoy el sistema político omnipresente que todo hace, todo decide, desde comer con un plan que da algún puntero de la política hasta la abusiva carga impositiva que tiene que pagar un emprendedor y hasta un director de escuela que para cambiar un foquito tiene que llamar al Consejo Escolar o al intendente para que le entregue fondos para poder arreglar una canaleta, le ha quitado ese poder a la gente. Hay que desarmar eso para trabajar y vivir en libertad”.

En el mismo sentido, agregó: “Por eso nosotros proponemos cinco ministerios para que se acabe el curro de la política: Educación, Seguridad y Justicia, Salud y Ambiente, Producción y Trabajo y, por último, Gobierno. Este último es aquél que trabaja articuladamente con los municipios porque también proponemos la autonomía municipal, para que más poder pueda llegar a la gente y, lo que no llega, se pueda resolver en comunidad, cerca. Es decir, en un HCD, en un municipio, y no que tengan que viajar a La Plata para que se apruebe un ordenamiento territorial desde un lugar en el que no se tiene idea qué es lo que ocurre en Trenque Lauquen, o en América, o en Pigüé, o en el Conurbano. Cinco ministerios concentrados para poner el foco en lo que hay que hacer, todo lo demás lo hace la gente”.

Temas a abordar

En cuanto a los temas que más urge abordar, Iguacel señaló que, en lo que respecta a educación “hay que hacer una revolución desintoxicando el sistema”. “Los directores y docentes se sienten intoxicados, se sienten perseguidos ideológicamente. Propongo eliminar los inspectores distritales, no tienen que existir más, no tiene que haber política en las escuelas, las instituciones tienen que recibir los fondos directamente del Fondo Educativo y que no pasen por la política”, destacó.

“En Seguridad y Justicia propongo los juicios por jurados para que la gente participe y sea la que juzga a un criminal, para que no haya puerta giratoria. También hay que reformar el sistema penitenciario, no puede ser que los presos tengan celulares en las cárceles y no puede ser una política de un Estado provincial liberar presos. Tienen que cumplir su condena trabajando. Estos son muchos de los temas que se han ido recolectando por parte de la gran mayoría de los bonaerenses”, afirmó.