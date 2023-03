La imagen fue tomada el último miércoles por la tarde en el marco de la importante movilización que se realizó en el boulevard Villegas por el Día Internacional de la Mujer en la cual decenas de vecinas y vecinos marcharon por la principal avenida de la ciudad.

Y fueron muchas las leyendas que pudieron apreciarse en las pancartas y carteles que portaban quienes marcharon: “Nos quitaron tanto que terminaron quitándonos el miedo”, “Somos las nietas de las brujas que nunca pudiste quemar”, “Todos los días ruego que mis amigas vuelvan a casa”, “Ma, llegué bien, me cuidan mis amigas”, “Este cuerpo es mío: no se toca, no se viola, no se mata” y “No están todas nuestras voces”, entre muchas otras.

Sin dudas, palabras que dicen mucho más de lo que está escrito y que instan a seguir luchando.