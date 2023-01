Noches de Cesto Beach

La edición 2023 de las Olimpiadas del Reencuentro y de la Juventud se inició en el predio del Polideportivo Municipal “Poroto” Abasolo con los partidos de Cesto Beach Femenino. Para el resto de los deportes sigue abierta la inscripción en Dirección de Deportes.

En cuanto a lo ocurrido en la fecha inicial, Poderosas venció a Heroínas por 42 a 6; Alocadas superó a Valientes por 28 a 10 y Empoderadas le ganó a Gloriosas por 34 a 10.

En esta edición participan seis equipos que jugarán bajo la modalidad todos contra todos. El equipo que obtenga la mayor cantidad de puntos será el campeón de las Olimpíadas y en caso de empate se jugará un partido final.

Los encuentros seguían al cierre de esta edición y continuarán el lunes y martes con estos cruces y horarios. El lunes, a las 20.30 horas, Heroínas vs. Alocadas; a las 21.30, Poderosas vs. Gloriosas y desde las 22 horas, Valientes vs. Empoderadas; y el martes, a las 20.30, Empoderadas vs. Heroínas; desde las 21.30 horas, Gloriosas vs. Valientes y a las 22, Alocadas vs. Poderosas.

Además, el lunes comenzará a disputarse el Torneo de Fútbol 7 Femenino en el predio de la Escuela de Educación Técnica.