Nochecitas en la ciudad

Como todo el mundo lo sabe, el centro comercial de Trenque Lauquen no cuenta hoy con su conocido movimiento durante las noches de verano. La actual situación de pandemia y los cuidados que aún permanecen para aplacar su propagación han hecho que las calles se vean hoy mayormente vacías, salvo durante los fines de semana en los cuales el movimiento pareciera crecer y las familias se animan a dar una vuelta por la avenida Villegas para cenar, luego tomar un helado y realizar la tradicional “vuelta al perro” antes de volver a sus hogares.

Si bien, como ya se dijo, el movimiento actual dista de ser el que fue, los primeros días del 2021 iniciaron con algo más de vida que el año pasado en el que todo fue tristeza. Esperemos que, durante las semanas que siguen, todo continúe en este sendero de lenta recuperación y no haya que volver atrás a causa de la irresponsabilidad de muchos que aún no entienden que la pandemia aún no fue derrotada y hay que seguir cuidándose.