Noche de fútbol en Atlético

Con la presencia de 8 equipos divididos en dos zonas se inicia hoy una nueva edición del Torneo Nocturno de Fútbol Once en cancha de Atlético Trenque Lauquen. Como es habitual habrá dos partidos, a las 20 y 21.30 horas, y se jugará los días lunes, miércoles y viernes. Los equipos participantes son, por la Zona A: Z Electricidad, La Esquina de Ana, B. y G. Fútbol Club y Arre Lulú y por la Zona B: Lechón Quinto, Construcciones Seba, Family Sport y Morard Atérmicos. Clasificaran a semifinales los ganadores de cada zona, los segundos y terceros de cada zona jugarán por los cuartos de final.

Los partidos

Para esta semana el programa de encuentros será el siguiente, esta noche: a las 20:00 horas, La Esquina de Ana vs. Construcciones Seba y 21:30 horas B y G Fútbol Club vs. Morard Atérmicos; el miércoles: a las 20:00 horas, Arre Lulú vs. Family Sport y a las 21:30 horas, Z Electricidad vs. Lechón Quinto y el viernes: a las 20:00 horas, Z Electricidad vs. Arre Lulú y 21:30 horas, La Esquina de Ana vs. B y G Fútbol Club. El certamen terminaría el miércoles 31 de enero.

Fuente: Gentileza Deportelauquen.