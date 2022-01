A falta de uno, son tres los pequeños ejemplares que espían por la ventana muy atentos. No vaya a ser cosa que pase algo en la vereda y no se enteren.

Cualquier ruido apenas fuera de lo común los llama a mirar. Y sólo una persona caminando, por más que no haga nada más que eso, es suficiente para que la tarea haya valido la pena para ellos, que disfrutan del movimiento urbano detrás del vidrio. Aunque si la cosa es más animada no va a faltar el ligero movimiento de cola, y por qué no el ladrido. Y ni hablar si se presenta otro can o algún gato.

En fin, ellos están concentrados y lo disfrutan. Tal vez ven más de lo que nosotros pensamos, y seguramente si pudieran contarnos todo lo que observan nos sorprenderíamos mucho. Pero eso no va a pasar por ahora, por más que les preguntemos insistentemente.