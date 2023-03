No todas las firmas han sido notificadas por la suba en las garrafas

La Secretaría de Energía nacional oficializó un aumento del 21%, retroactivo al 1 de marzo, de los precios máximos de referencia para las garrafas de 10, 12 y 15 kilos en lo que hace a fraccionadores, distribuidores y venta al público, así como el butano y el propano para los productores adheridos al Programa Hogar.

La medida se formalizó a través de la Resolución 168/2023, publicada este martes en el Boletín Oficial, que actualiza los montos vigentes desde enero que se habían establecido en la Resolución 15/2023. Además, por medio de la Resolución 167/2023, se autorizó una asistencia de $ 351.968.724,86 para once empresas productoras, con el propósito de asegurar el suministro de garrafas en hogares de bajos recursos.

Aunque según indicaron desde una firma local, si bien el 1 de marzo los valores de las garrafas ya habían experimentado un aumento, respecto a la medida oficializada esta semana que autoriza otro ajuste, todavía no fue formalmente informada.

Precios

Desde la empresa local señalaron: “Por el momento no se nos ha informado nada. Habitualmente nos avisan entre cuatro y cinco días antes de formalizarse los aumentos y hasta hoy no tenemos información de una suba”.

Sin embargo se aseguró que “durante el verano los precios no se modificaron, pero el 1 de marzo tuvimos un aumento”.

En este sentido aclararon: “Nosotros ofrecemos el servicio a domicilio y por esa cuestión los precios son un poco más altos que si uno va a buscar la garrafa a la planta. Pero actualmente la diferencia no es tan significativa”.

Cabe destacar que, según información que circula a nivel nacional, tras la resolución del Ministerio de Energía el precio máximo de referencia para la garrafa de 10 kilos pasó a ser de $ 667 para los fraccionadores y $ 1.171 para los distribuidores, en tanto el de venta al público quedó en $ 1.229, cuando antes era de $1.016.

En el caso de las unidades de 12 kilos, los precios máximos pasaron a ser de $ 800, $ 1.405 y $ 1.475 al público, algo que hasta la actualidad estaba en $1.219. Mientras que las de 15 kilos saldrán $ 1.000, $ 1.756 y para la venta al público $ 1.844 (antes $1.524).

Alta demanda

Por otra parte desde la firma local consultada indicaron que en los últimos años la demanda de gas envasado en nuestra ciudad viene creciendo sostenidamente y destacaron que ello se debe a la falta de gas natural por red en distintos sectores que se van urbanizando.