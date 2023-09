No tan distintos… ¿O sí?

A muchos la imagen les será familiar, y quienes no la vieron en persona no les costará mucho darse cuenta de qué lugar se trata: una esquina céntrica y tradicional, una empresa emblemática de la ciudad, un “kiosquito” que ya no está, un vehículo más común en otros tiempos. Pero así y todo no es difícil ver que se trata de la actual esquina de Oro y Villegas, donde hoy se luce el Centro Cívico Juan Carlos Font – Edificio La Primera.

El buen trabajo de remodelación hecho en el histórico edificio durante la gestión del ex intendente Juan Carlos Font permite que hoy el lugar se vea moderno y funcional, pero que a la vez conserve rasgos históricos, sin dudas, algo meritorio, sobre todo por la significancia del espacio para buena parte de la comunidad.