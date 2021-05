No sólo en las trincheras se tejió la Patria, también en saraos y tertulias

Hurgueteando respetuosamente en la historia, nos vamos topando con historias de mujeres. Páginas teñidas de corajes indomables, de entregas sublimes, de dolores, injusticias.

Un denominador común: el amor a la patria que iba naciendo en parto difícil.

Lo daban todo, por la suya o al lado de un hombre amado. No importaba; tampoco se les habrá pasado por la cabeza que algunas de ellas serían recordadas con el paso del tiempo- O que sufrirían esa ignominiosa segunda muerte que es el olvido.

Pero cada uno/a nace con su estrella (o ADN si usted lo prefiere). A la hora de los ideales cada quien los alimenta y alienta como mejor puede.

Como el caso de la muy porteña doña Casilda que se le plantó al arrogante Cornelio Saavedra y le dijo que no se demoraran en las acciones en pos de sacudir el yugo extranjero. Era el 18 de mayo de 1810, faltaban sólo cinco días para que estallaran los corazones criollos.

Claro que nada se gestó de un día para otro. Habían pasado tres años de la segunda invasión inglesa y la palabra libertad se masticaba en muchas bocas.

Perfumes y coplas

Claro que la época mandaba que las decisiones las tomaran ellos y supuestamente no se les discutía. Eso nos cuenta la historia oficial que guardó celosamente por mucho tiempo lo que hicieron ellas. No era para todas la acritud de la vida guerrera, el olor a pólvora y muere, el filo del sable.(La sabiduría gaucha diría después “no es pa` todos la bota ‘e potro” y eso no desmedra a nadie)

También el lujo de los salones supo transformarse en trinchera de ideas y urdimbre de planes (o planificaciones con un montón de tips diríamos ahora).

Corrían los días de un otoño muy especial, el de 1810. En las noches frías, las de las calles oscuras y desiertas apenas caían las campanadas del toque de la Oración, se percibía el perfume de la rebelión contra el dominio de la corona española. Ni los románticos de rostros pálidos y manos cuidadas ignoraban que no sería fácil, que tendrían que cambiar el frac atildado por el uniforme recio.

Unos versos anónimos eran recitados en las pulperías y musitados en los salones ”Dar la vida por la patria/ es hazaña de más fama/ que llevado del amor/ dar la vida por su dama.”

La quinta señorial

Casilda Igarzábal había nacido en Buenos Aires en 1774 en un linajudo hogar español. La niña creció y se educó como correspondía a su clase, fiel al rey y a los mandatos culturales que llegaban desde la omnipresente España.

Dicen que era elegante, muy bonita y que se llevaba los ojos de los mozos. Cuando el reloj del amor le tocó la hora, se inclinó por el apuesto Nicolas Rodriguez Peña con el que se casó en 1805. (Una boda casi tardía para la época, tenía 31 años).

La pareja se fue a vivir en una quinta opulenta ubicada en las tierras que hoy delimitan las calles Callao, Viamonte, Ayacucho y Charcas. Allí nacieron sus cuatro hijos, tres niñas y un varón que con el tiempo se convertiría en enemigo acérrimo de Juan Manuel de Rosas.

Y nació algo más, Nicolás se había convertido en uno de los mentores más fuertes de lo que luego se convertiría en la Revolución de Mayo. El elegante salón de su casa en el que Casilda reinaba como anfitriona, se convirtió en punto obligado de reunión de los que pensaban como él. Allí confluían Manuel Belgrano, Mariano Moreno, Castelli, Sarratea, Chiclana, Juan José Paso; algunos con sus esposas, otros solos, prestos a cortejar a su ocasional compañera de baile.

Música, danzas, copas de centelleante cristal para saborear las bebidas (españolas, por supuesto). Pudiera parecer una sumatoria de estampas frívolas, de inocentes divertimentos…

Pero había más. En esas veladas fermentaba el ideal libertario que estallaría en el Cabildo aquella mañana del 25 de mayo.

Casilda, dicen las crónicas de la época, había dejado atrás lo que mamara en su hogar y abrazó la pasión de su esposo: parir una patria nueva, como ella había parido a sus retoños.

No hay mucho archivo sobre esta dama porteña, salvo el rescate de las palabras a Saavedra: “… no hay que vacilar…” Pero no era poca cosa que una mujer le enrostrara demoras al entorchado jefe de las milicias. Y no le pidió autorización a nadie para hacerlo…

Sí quedó registrado que fue un brazo activo en las acciones de ayuda a los más pobres (beneficencia le decían) impulsadas por Bernardino Rivadavia.

Y cuando se formaron los ejércitos que llevarían el mensaje de Mayo a las provincias lejanas, ella con otras mujeres trabajaron arduamente para ayudar a vestir y pertrechar a los soldados. Figura en los archivos que Casilda, además se comprometió a aportar el paso de dos hombres mientras durara la campaña. Y cumplió. ¿A cuánto equivaldría ese aporte a plata de hoy…? Vaya uno a saber. (Pero seguro que no había inflación…)

Siguió trabajando en silencio, ayudando en distintas instituciones que se ocupaban de las necesidades sociales (que siempre las hubo). Pero en 1840 se retiró de la vida pública. Su situación ante el gobierno de Juan Manuel de Rosas era difícil, muy difícil. Su hijo, Jacinto Rodriguez Peña, había

Participado en la fallida insurrección contra el Restaurador liderada por Ramón Maza.

Murió en 1844. En Villa Santa Rita (CABA) y en Villa Bordeau (Bahía Blanca) hay sendas calles que llevan su nombre.

Por: Ana María Ford

Periodista y docente