“No solamente se trata de vender, sino de acompañar al cliente en sus necesidades”

Ubicada desde hace seis años en Avenida Juan Domingo Perón 1139, Repuestos “La Universal” atiende diariamente a una importante clientela que no sólo corresponde Trenque Lauquen, sino también a varios distritos vecinos y de más allá también.

Su calidad de servicio, el esfuerzo por crecer y desarrollarse y el compromiso con la necesidad particular de cada cliente es reconocida por las personas que se acercan a “La Universal” para adquirir todo lo referente a repuestos para acoplados y neumáticos en general.

La Opinión dialogó con su dueño, Manuel Ruíz, quien contó su historia en el rubro y el presente de una actividad que verdaderamente lo apasiona. “En el rubro repuestero hace 17 años que estoy y hace 6 que estoy solo al frente de mi propio comercio”, expresó en sus primeras palabras.

Respecto de cómo fueron esos primeros años al frente de su proyecto personal, Ruíz comentó: “Fue un poco difícil el comienzo, como todos los comienzos, pero de a poco la gente me fue acompañando muy bien y la verdad esto es algo que me gusta hacer y lo disfruto mucho. Si bien hay algunos contratiempos como en todos los rubros y uno tiene sus broncas, cuando uno hace las cosas con ganas, finalmente salen bien. Eso es lo importante”, dijo antes se especificar que “yo siempre digo que uno, más allá de vender algo, también presta un servicio. Y el hecho de brindar un buen servicio es fundamental y el cliente a eso lo hace carne y le gusta, lo reconoce, vuelve y nos recomienda”.

Esfuerzo

El comerciante contó que “hace seis años que estoy acá y empecé con una mano atrás y otra adelante, muy de a poquito, y realmente todo fue creciendo gracias a buenos comentarios de una persona a otra y la gente me respondió mucho en ese sentido. También el cliente se sintió acompañado porque yo siempre respondí a su pedido incluso durante los fines de semana, los sábados y los domingos a la noche, sobre todo con los camiones de la leche que andan las 24 horas del día los 365 días del año. Es decir, no es que yo dejo de trabajar a las 19 y hasta el otro día no vuelvo o los fines de semana no estoy. Yo estoy disponible porque sé que presto un servicio para ellos también. Siempre vengo al local salvo que, por alguna razón, no me encuentre en Trenque Lauquen”.

En el mismo sentido, agregó: “No sólo me gusta lo que hago, sino que tengo un compromiso con lo que hago que creo que es lo que falta hoy en día en muchos ámbitos. No solamente se trata de vender, sino también de acompañar a la gente en sus necesidades”.

Todo tipo de repuestos

Consultado sobre cuál es el servicio que su comercio ofrece, el entrevistado informó: “‘La Universal’ vende todo lo que es repuestos para acoplados, semirremolques, bateas. Y después, para lo que es chasis de camión, todo lo referente a frenos y elásticos. Hago la distribución de la fábrica ASICHA y ellos hacen todo lo que es partes de camiones y lo que es acoplados y bateas, entonces eso está todo acá. Y en caso de no tener un repuesto que se solicita, lo puedo conseguir. Siempre se busca la manera de resolverle el problema a la gente. El esfuerzo mío es para que la gente se encuentre con una solución. Si no lo llego a conseguir, hice el esfuerzo por conseguirlo. Pero puede ocurrir que en fábrica no haya poque hoy en día hay mucha escases de repuestos. Desde la pandemia en adelante, durante estos dos años, ha habido mucho lío con las entregas, antes medianamente había. Desde hace dos años hemos tenido inconvenientes con el tema de las entregas. De alguna u otra manera, todo nos pega, sea el Covid-19, la situación económica o la guerra”. “Uno tiene que lidiar con todo eso, pero también uno intenta no transmitirle eso al cliente, porque la idea es atenderlo cordialmente y que el cliente se vaya conforme con el servicio que uno le brinda. Porque, más allá de la venta, apuesto a prestar un buen servicio”, indicó.

Movimiento actual

En referencia a la actualidad del rubro en un presente económico complejo y con una inflación descontrolada, Ruíz comentó que “hay movimiento. Porque, por ejemplo, en época de pandemia, el transporte fue uno de los rubros que no frenó, sobre todo el lechero. Entonces, más allá de que fue dificultoso conseguir repuestos, trabajo siempre hubo. Ahora estamos en plena cosecha también y eso se suma al resto de la actividad del año. Si bien los camiones siempre andan con granos, la época fuerte es ahora con la cosecha. Entonces se ve bastante movimiento”.

Asimismo, Manuel Ruíz no tiene dudas de que estos seis años han sido sumamente fructíferos en lo personal y en lo comercial. “En seis años el balance es muy positivo. No sólo no me puedo quejar, sino que soy un agradecido de haber tenido la posibilidad de haberme largado solo, así que más que positivo es el balance que realizo. Obviamente, es difícil, fácil no hay nada. Pero si uno se lo propone, se puede. Argentina es un país difícil, no voy a contar nada nuevo, pero creo que, si uno tiene ganas, tiene predisposición y compromiso, se puede. Puede uno también tener a favor un factor de suerte, pero a la suerte hay que acompañarla, no es solamente cuestión de suerte. Uno tiene que esforzarse todos los días”, afirmó.

El futuro

Respecto de qué le depara el futuro al frente de “La Universal”, el repuestero contó que su objetivo siempre es seguir creciendo, incorporando nuevos productos y servicios. “Uno siempre tiene ideas de crecer, de incorporar productos. Yo hoy agarro una región bastante grande, no sólo el distrito de Trenque Lauquen, sino también tengo clientes en Bragado, 9 de Julio, Carlos Casares, Santa Rosa, Gral. Villegas y Gral. Pico. Tengo clientes bastante repartidos por toda la región”, afirmó.

En ese punto, señaló que “Trenque Lauquen se ha convertido en un polo de atracción en cuanto a movimiento comercial y ha absorbido mucho a toda la región. Y en el rubro de lo que es venta de repuestos, también. Por esa razón intentamos tener disponibilidad y dejar conformes a todos en cuanto al abastecimiento de los productos que requieren. Pero uno tiene la intención de crecer y cada tanto tiene el palo en la rueda de que, por ejemplo, en algún momento, no haya disponibilidad de repuestos. Pero, más allá de todo, hoy el proyecto se está desarrollando y vamos en vía de expansión. Esperamos continuar así”.

Por último, Manuel Ruíz envió un afectuoso saludo a todos quienes apoyaron de una u otra manera su emprendimiento comercial. “Quiero agradecer el acompañamiento que he tenido de los proveedores y al transportista que día a día confía en el servicio que uno les brinda”, culminó.