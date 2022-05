No serían tantos los paraguas pero el ideal se devoraba el cielo y ¿la lluvia?

Habían pasado 99 años desde aquella mañana del 25 de mayo de 1810. Se venían los preparativos del centenario y había que lustrar la ciudad y la memoria.

Pocos testimonios gráficos había de aquella jornada. O, mejor dicho, ninguno que hubiese captado los momentos que habrían sido bastante más tensos de lo que aprendimos en el jardín y en la escuela.

Porque se lo encargaron o por iniciativa propia, lo cierto es que el pintor Luis Sánchez de la Peña tomó sus pinceles y puso a funcionar la imaginación. Vaya uno a saber por qué, quizás alguna confusa tradición oral o simplemente porque se le ocurrió. De la Peña llevó sus ideas a la paleta, les dio color y también protagonismo a la lluvia.

Sí, hablamos del cuadro que muestra al Cabildo y a los vecinos de Buenos Aires clamando por saber de qué se hablaba tras esos gruesos muros. Una imagen que no faltó desde entonces en ninguna escuela. Si lo habremos mirado tratando de distinguir hilos de lluvia. Es que seguro que llovía, de lo contrario ¿por qué tantos paraguas? ¿Bajo algunos de ellos estarán French y Beruti repartiendo escarapelas? ¿No habría sido más práctico poner un kiosquito? Cuántas preguntas ingenuas frente a esa lámina (infaltable la de Billiken) que era un símbolo del 25 de mayo (Ni pensar en cuestionar que no se distinguiese alguna falda en aquella manifestación).

Claro que al lado de tantas inocentes incógnitas se nos fue metiendo en los recovecos del corazón el sentimiento patrio, el mismo de los hombres del Cabildo. Los mismos ideales que se proclaman en cada aniversario del nacimiento de la Patria. Cada uno sabrá si lo siente como proclamación o mera declamación. Son tan confusos los tiempos y tan difícil desbrozar el camino para que sea senda por la que avance la antorcha de los próceres de Mayo… Porque su esencia es firme de toda firmeza. Y no lo son tanto algunas de las circunstancias que los cobijaron.

Un artículo de lujo

Si llovía o no aquel 25 de mayo que hoy evocamos, nadie lo sabe a ciencia cierta. Quizás algún abuelo le contó a sus nietos que ni los chaparrones frenaron al pueblo, y éstos se lo repitieron a los suyos y así cuajó la historia que eligió el pintor para nutrir la cándida creencia popular.

Se pierde en las brumas de la historia china si los paraguas nacieron como tales o si eran parasoles o sombrillas.

Como fuere, la verdad es que datan de muchos siglos antes de Cristo.

Viajeros y conquistadores se encargaron de traer a Occidente el adminículo que resultaba muy útil. Aunque no siempre fue mirado con buenos ojos. Dicen las crónicas que a fines del siglo XVIII un caballero inglés se animó a pasear por las calles de Londres debajo de un paraguas. Al pobre señor le dijeron de todo menos atildado y/o adelantado a los tiempos.

La expansión

Quince o veinte años después de aquel inglés que se animó a paragüerear, los vecinos más pudientes de Buenos Aires alardeaban de lo “chic” que resultaba usar un hermoso paraguas para protegerse de la lluvia. A los más humildes les bastaba un trozo de alguna tela ruda a modo de capote.

“El pueblo quiere saber de qué se trata” dicen que fue la consigna que precipitó el Grito de Mayo. Pero resulta que “el pueblo” tal como lo significamos ahora no podía comprar paraguas porque eran muy caros.

En la entonces plaza de la Victoria se habían congregado muchos vecinos, bien podemos pensar que a de la Peña se le ocurrió que llovía y protegió del agua a sus figurillas. Pero no serían tantos los emparaguados. Quizás pocos pensando que había más pobres que ricos.

Un dúo muy activo

Las estampas del 25 de mayo de 1810 duermen en el mejor rincón de los baúles de la infancia. Como los paraguas y los dos buenos señores que repartían escarapelas entre los que estaban en la plaza. Muchos años después, quien no le dio un cálido “gracias” al chiquilín que nos prendió una en el pecho. Redonda y chatita, abullonada, con colitas… Quién no se pinchó un dedo con el alfiler… no importa. Es la escarapela a la que se conmemora el 18 de mayo desde 1935, considerándose como su creador a Manuel Belgrano.

Pero quién la despega de los nombres de Domingo French y Antonio Beruti… Quién no los pensó como dos vecinos que, con el pecho lleno del ideal de la libertad, cortaron cintitas celeste y blancas para generar un efecto arrastre.

Los dos serían calificados hoy como agitadores sociales. Hacía muchos días que venían pergeñando la idea de un gobierno patrio sacudiendo la dominación española. Ambos eran militares criollos, tenían entre 35 y 40 años. Eran los líderes naturales de un grupo bautizado “Los chisperos”. El nombre de la cofradía lo dice todo. Había que soplar la chispa de la libertad para que se hiciese hoguera…

Muchos vecinos fueron a la plaza por la suya; otros muchos lo hicieron por la insistencia de French y Beruti que de mansos tenían poco. Y como la historia vieja es absolutamente actual, se encargaron de identificar con una divisa a los que compartían su ideario. Si era celeste y blanca, o sólo blanca o sólo celeste (hasta pudo haber sido roja) no se podría comprobar. Pero había que diferenciarse de los infiltrados que los había. Es más, por ahí cerca estaban apostados los Patricios (aliados de la libertad) por si algunos hacían piquete contra el movimiento…

Llegó y pasó el 25 de mayo, conocemos bien la historia. Pero todo no fue lirismo, aquellos ideales tuvieron sus detractores, nostalgiosos del monarca español. El rey tenía sus partidarios aquí y allá. Como el foco sedicioso que se gestó en Córdoba liderado por Santiago de Liniers, el héroe de la Reconquista ante la invasión inglesa.

La primera Junta mandó un regimiento para sofocar la insurrección. Liniers fue capturado y fusilado, junto a sus compañeros, el 26 de agosto de 1810 en el paraje cordobés conocido como Monte de los Papagayos. Fue el único en sobrevivir a la descarga de fusilería. Le tocó al oficial Domingo French dispararle el tiro de gracia. Cuatro años antes habían combatido codo a codo contra los invasores para recuperar Buenos Aires…

Tantas luces y tantas sombras en la historia, nuestra Historia. Patrañas dulces e inofensivas, verdades duras, desangeladas, protagonistas jugados. Y nosotros ¿qué tal?