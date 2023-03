“No se refirió a ninguna solución para los problemas más graves del Distrito”

El último viernes, el intendente Miguel Fernández dejó inaugurado el periodo de Sesiones Ordinarias 2023 en el HCD con un discurso extenso en el que repasó obras concretadas y anunció los ejes en los que basará la gestión del año en curso.

Luego de culminadas las palabras de mandatario comunal, concejales de diferentes bancadas hicieron un análisis de lo expuesto. Uno de ellos fue el presidente de bloque de Unidad Peronista, Pablo Larrosa, quien fue crítico de las palabras expresadas por Fernández.

Larrosa señaló: “El discurso del intendente Miguel Fernández me dejó un poco preocupado en cuanto a que no se refirió a ninguna solución para los problemas más graves que tenemos como distrito. Si bien describió el cuadro de situación del agua, lo que ya sabemos desde hace tiempo, un acueducto con pérdidas y un sistema de distribución vetusto, no hizo referencia a ninguna solución en cuanto a la distribución ni tampoco a la contaminación que se da en varios sectores de la ciudad cabecera”.

Viviendas

Seguidamente, el edil agregó que “otro motivo de preocupación es la nula política de círculo cerrado, un programa que ya debería estar consolidado y expandido en el distrito que no fue mencionado en el discurso ni está contemplado en el presupuesto. No coincido con que su gestión haya construido mediante este u otro sistema 359 viviendas como lo expresó, es una cuenta engañosa que contempla viviendas que la gestión anterior dejó casi terminadas, 124 viviendas y contempla también las más de 50 que construyó la mutual AMOC. Teniendo en cuanta que la cuestión habitacional es uno de los grandes flagelos de la actualidad no sólo en nuestro distrito sino a nivel país, es preocupante que quien gobierna nuestro distrito abandone y se desentienda de una solución como el círculo cerrado”.

Por último, señaló que “de la misma manera esperaba alguna mención a la problemática de cloacas y a la falta de asfalto en la ciudad, principalmente en los sectores que más están creciendo y que reclaman estos servicios. Sigo sosteniendo que haber desmantelado y cerrado la planta de asfalto es un error que nos priva de crecimiento y desarrollo. El intendente presentó como las dos obras más significativas para este año la remodelación del parque Villegas y la continuidad de la obra del acceso que permanece truncada desde 2017, si bien son dos obras importantes para la ciudad considerando el estado actual del acceso y que el parque municipal es el espacio público más importante de Trenque Lauquen, nos deja sabor a poco, por lo mencionado anteriormente y porque la ciudad crece a un ritmo que exige más de lo que no está previsto”.

Sobre el final, añadió que “el intendente deja pasar, en su discurso y en su presupuesto, otra oportunidad de consensuar entre los espacios políticos, la ciudad que queremos desarrollar, una mala calidad de servicios y una infraestructura obsoleta no sientan precedentes para un buen desarrollo de la comunidad en lo social, lo cultural y fundamentalmente en lo económico”.