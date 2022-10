“No se pueden cambiar las reglas de juego según lo que se me antoja”

Luego de que en las últimas semanas un sector del oficialismo comenzara a expresar en diferentes medios nacionales la necesidad de eliminar las elecciones Primarias Simultáneas y Obligatorias (PASO) se abrió un nuevo debate entre quienes apoyan esta iniciativa y entre quienes ya han comenzado a manifestar su rotundo desacuerdo.

En este marco, el concejal Matías Cardini brindó su opinión a este medio mostrándose contrario a la iniciativa impulsada por una parte de la coalición gobernante: “El kirchenerismo está desesperado. Ahora estaría analizando anular las PASO. Y claramente que, si se lo están planteando, será porque creen que les conviene. En el gobierno no quedó nadie que desafíe a Cristina Fernández. Por lo tanto, el Kirchnerismo no necesita las PASO. Verticalmente, y con escasa democracia interna, la lapicera de Cristina y La Cámpora armaran los candidatos. Por el contrario, en Juntos por el Cambio hay varios candidatos posibles en los distintos partidos, que podrían competir en una PASO, donde la ciudadanía podría democráticamente elegir los candidatos para competir en la Elección General. Para eso son las PASO”, señaló.

“Desesperación”

El edil expresó: “Por eso hacía mención a la palabra desesperación. Porque necesitás estar desesperado para cambiar las reglas de juego tan a las apuradas, buscando el rédito mezquino y cortoplacista. Podés plantear cambios o buscar mejoras, pero no lo hacés de un día para el otro.

Claramente que no pasa por un tema de ahorro de costos, porque si no el kirchenerismo acompañaría la implementación de la Boleta única de papel. Y no lo hace”.

Y añadió: “Manipular las reglas electorales atenta directamente contra la posibilidad de generar una confianza mínima, entre los que piensan distinto. Si para ganar hoy, mi adversario pretende manipular una regla básica sin el consenso necesario, e incluso aprobando una ley por un margen mínimo, está clarísimo que en el futuro podrá manipular cualquier otra regla. Y esto alimenta la desconfianza, y la imposibilidad de dialogo. ¿Cómo voy a confiar en mi adversario, si me cambio las reglas básicas electorales, buscando la ventajita de corto plazo? Por todo esto es que en las Democracias son más importantes las reglas que los contenidos. Y no se puede cambiar las reglas según lo que se me antoja. Esto genera más grieta. Igualmente, no hay que tener miedo. El kirchenerismo y sus cambios de reglas de juego, tratan de que perdamos la esperanza y nos acostumbremos a vivir así”. “Pero Juntos por el Cambio va a estar preparado para derrotarlos el año que viene. Por más que nos cambien y nos inventen reglas de juego sobre la marcha”, culminó.