“No se habilitan nuevas actividades”

Colonias de vacaciones y piletas locales han presentado protocolos a Dirección de Deportes pero las mismas deberán esperar para reanudar actividades en el marco de la pandemia.

Ayer en diálogo con La Opinión Sergio Barbas, director de Deportes, se refirió a este punto en particular, tras haber tenido una reunión con el Intendente Municipal Miguel Fernández. Su encuentro con el mandatario fue con el objetivo de tratar el caso de las colonias y piletas de verano, pero la repuesta de Fernández fue concreta y directa. “Nos dijo que está muy bien que sigamos recepcionando protocolos pero que él no va a habilitar ninguna nueva actividad hasta que todo esto se normalice. Y es entendible, tenemos más de 150 casos positivos. Tenemos que ver cómo se resuelve todo esto” explicó Barbas.

Protocolos

A su vez el funcionario manifestó que dichos protocolos fueron evaluados. “Se han juntado las colonias y armaron una carpeta con un protocolo. Tanto las piletas de Ferro, Argentino y Barrio Alegre, además de otra carpeta entregada por Marcos López Rodríguez y Florencia Delfino para escuela de natación. Nosotros evaluamos dichos proyectos con Clarisa Fabris y serán puestos a consideración del área de Salud, pero el Intendente insistió que por ahora, no se habilitarán nuevas actividades” indicó.

Sobre las pruebas deportivas que se vienen realizando, agregó: “Fernández está muy satisfecho de cómo venimos trabajando, no se habilitarán nuevas actividades pero tampoco se van a cerrar otras. Por ahora los casos positivos no han venido por el deporte. Nosotros desde el área intentamos programar competencias, por ahora serán 30 atletas, quizás más adelante sean 50 o 60, pero el objetivo es avanzar y no estancarnos. Para hoy pedimos a la gente que no vaya al Polideportivo, pero sabemos que es difícil, porque todavía hay muchos que no entienden esto de los protocolos”.