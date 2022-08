“No se ha salido de la habitualidad con respecto al número de cuadros por virus respiratorios”

La Dra. Isabel Fernández Quintana, responsable del área de Epidemiología del Hospital Municipal de Trenque Lauquen, habló sobre la situación sanitaria de nuestra ciudad y destacó que, desde hace alrededor de un mes, el número de casos activos de Covid-19 se mantiene estable mientras que tampoco se registró un aumento de los cuadros provocados por virus respiratorios.

Al respecto, indicó que no se ha salido de la habitualidad en torno al número de casos de este tipo de afecciones estacionales.

Sin aumentos

En contacto con La Opinión, la Dra. Fernández Quintana sostuvo que “respecto a virus respiratorios habituales, en esta época del año no hubo un aumento de casos importante ni en pediatría ni en adultos y tampoco aumentó la internación”.

Y añadió que “en cuanto al Covid-19 la verdad es que desde hace varias semanas, poco más de un mes, que mantenemos un número de entre 7 y 10 casos confirmados por semana, es decir que está muy estable”.

Sin embargo, aclaró que “también es cierto que cambió el criterio de testeo. No se está testeando a todo el mundo. Se testea a las personas de riesgo, con comorbilidades, mayores de 50 años o con alguna orden médica con precisiones particulares. Es decir, solamente se testea de manera programada o sistemática a quienes se internan con cuadros respiratorios. Pero tampoco vimos un aumento en la internación”.

“Actualmente no hay una suba de cuadros respiratorios como sí sucede en otros lugares del país, aunque podría pasar en dos semanas, por ejemplo, porque es algo dinámico”, indicó.

Cuadros estacionales

Por otra parte, la profesional informó que los cuadros estacionales más frecuentes en esta época del año “son los cuadros virales como por ejemplo la neumonía en menores de 5 años, influenza y otros virus respiratorios que circulan en esta época del año y que el año pasado no circularon”.

Y remarcó que “a eso se le agrega el Covid-19, que si bien no se puede decir que sea un virus estacional, ya que se han registrado casos a lo largo de todo el año, sí se puede agregar a lo que tiene que ver con los virus respiratorios”.

La profesional también sostuvo que, respecto al Covid-19 “es importante destacar algo que están aconsejando todos los infectólogos en el mundo que es la aplicación de los refuerzos. No basta con el esquema básico de tres dosis sino que el refuerzo se hace importante. Por ahora es a partir de los cuatro meses de haberse aplicado la última dosis. Y es algo importante, fundamentalmente para bajar la circulación del virus”.

Mediados de primavera

Además, Fernández Quintana explicó que “generalmente los virus respiratorios frecuentes en esta época del año duran hasta mediados de primavera porque influenza es un virus que habitualmente circula en mayor proporción a finales de invierno y a principio de primavera, aunque no siempre se comporta de la misma manera”.

Y a modo de síntesis, la doctora indicó que “la situación no ha salido de la habitualidad como sí sucedió en otras oportunidades”.