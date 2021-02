Este sábado, 27 de febrero, a las 12.30 visitaron la ciudad de Trenque Lauquen el candidato a presidir el comité provincial de la Unión Cívica Radical por el frente Evolución Radical, Gustavo Posse, y la candidata a vicepresidenta Danya Tavela.

La convocatoria tuvo lugar en el Parque Municipal Villegas por protocolo necesario. Los candidatos serán parte de la interna partidaria del próximo 21 de marzo y estuvieron acompañados por la candidata a presidente del Comité UCR trenquelauquense, Pierina Danda, y su candidato a vicepresidente, Adhemar Enrietti.

A pesar el calor y el viento reinaba buen ambiente en el lugar. Gaseosa en mano y algún bocadillo como al pasar Gustavo Posse abrió la conferencia.

“Llevamos adelante la renovación de autoridades de la provincia de Buenos Aires para poner en valor nuestro partido. Aspiramos en nuestra lista a tener la conducción pero una vez terminada la interna, queremos la unidad y que ningún radical se quede en la casa, el comité es la casa”. Y después de esto, la convocatoria radical dentro de Juntos por Cambio o como se vaya a llamar y permitir las elecciones PASO en todos los niveles”, expresó el actual intendente del partido de San Isidro.

Prioridades bien marcadas

“Somos conscientes de la realidad, del momento que estamos transitando como país, y cada uno de nosotros atiende y trabaja particularmente en eso, pero tampoco podemos desconocer la responsabilidad de haber sido votados por el 41% del electorado nacional que nos está pidiendo que sostengamos el espacio de Juntos por el Cambio. Las prioridades están bien marcadas pero el reequilibrio del sistema de partidos políticos necesita que salgamos a trabajar para que cada uno ponga en valor su partido”, dijo.

Mejorar la vida de la gente

“El trabajo es arduo pero logramos amalgamar antiguos movimientos y trayectorias con los nuevos, desde Freddy Storani hasta Martín Lousteau. No queremos un radicalismo que no emite sonido, sumiso, tratando de no molestar, nuestra propuesta es volver a la idea de Raul Alfonsín del buen ser político como socio, la unidad, la amnistía, ser generoso con el otro partido político para incorporarnos pero ser firmes en las convicciones, nunca más contra la salud y la educación pública, la producción nacional, el apoyo insuficiente al campo”. “Como partido necesitamos forzar al gobierno nacional a que llame a un acuerdo de expertos para que después de la pandemia podamos salir de la recesión y para eso se necesita que los partidos políticos, fortalecidos, le den continente a esa reunión para que no sea una foto”, finalizó.

Participación necesaria

También el candidato a vicepresidente del Comité Trenque Lauquen atendió a este medio: “Entendimos que el partido tiene que ser los más grande posible y como notamos que no había la apertura suficiente decimos involucrarnos en la interna. Esto es para dirimir algunos cargos y que no sean puestos a dedo pero finalizado este trance debemos estar juntos nuevamente. La idea es de “no agresión”, de salir a buscar adherentes. Queremos tener un comité unido en donde pueda discutir sobre las políticas públicas y que no queden solamente en manos del Ejecutivo o el Legislativo, la política es transformadora y todos debemos tener la oportunidad de participar para dar nuestra opinión”. Con respecto a las alianzas, Enrietti manifestó como “necesarias” para acceder a espacios de poder pero revalorizando al radicalismo que cuenta con gente y territorio.