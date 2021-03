El último sábado visitaron Trenque Lauquen el candidato a presidir el comité provincial de la Unión Cívica Radical por el frente Evolución Radical, Gustavo Posse, y la candidata a vicepresidenta Danya Tavela. La convocatoria tuvo lugar en el Parque Municipal por protocolo necesario.

“Llevamos adelante la renovación de autoridades de la provincia de Buenos Aires para poner en valor nuestro partido. Aspiramos en nuestra lista a tener la conducción pero una vez terminada la interna, queremos la unidad y que ningún radical se quede en la casa, el comité es la casa. Y después de esto, la convocatoria radical dentro de Juntos por Cambio o como se vaya a llamar y permitir las elecciones PASO en todos los niveles”, expresó Posse.

Entre otros varios conceptos expresados en la mañana sabatina, el actual intendente de San Isidro señaló: “El trabajo es arduo pero logramos amalgamar antiguos movimientos y trayectorias con los nuevos, desde Freddy Storani hasta Martín Lousteau. No queremos un radicalismo que no emite sonido, sumiso, tratando de no molestar”.