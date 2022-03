Carolina Gómez, María de los Ángeles Galiano y Pablo Larrosa son los tres concejales que, el último miércoles, anunciaron y concretaron su ruptura con el bloque del Frente de Todos de Trenque Lauquen y conformaron un nuevo bloque denominado Unidad Peronista.

La decisión fue tomada luego de varios episodios y controversias que, desde las elecciones PASO del año pasado, vienen mostrando claras diferencias entre las distintas líneas del Partido Justicialista local.

En diálogo con La Opinión, el edil Pablo Larrosa explicó el por qué de la conformación de Unidad Peronista y su alejamiento, junto con Galiano y Gómez, del bloque del Frente de Todos local. “La conformación de un nuevo bloque dentro del Frente de Todos tiene que ver no solamente con lo sucedido en la interna del PJ ni con lo sucedido en las últimas elecciones legislativas, sino, además, con que no podemos seguir avalando una forma de trabajo basada en aprietes y extorsiones”, afirmó.

Proscripción de listas

Seguidamente, señaló que “hay muchos dirigentes políticos del peronismo que desde hace un tiempo están imposibilitados de desarrollar su trabajo, de hacer gestiones y de poder avanzar en mejorar la realidad de los vecinos por el solo hecho de no pertenecer a un grupo sectario que es el que administra el poder político del espacio en la cuarta sección electoral”. “No sólo sucede en Trenque Lauquen, sino que, lamentablemente, está sucediendo en la sección electoral y en gran parte de la provincia. La proscripción de listas es un hecho político muy grave como lo es también la convivencia que existe en muchos sectores de poder. Esto afecta no solamente el trabajo de muchos compañeros, sino que también perjudica a los vecinos y vecinas, como también se lesionan los derechos de los vecinos que eligieron una propuesta diferente a La Cámpora y que no concuerdan con estas prácticas mafiosas que, por suerte, son la mayoría”.

“Es lamentable”

Seguidamente, Larrosa señaló: “Tuvieron que obligarnos a presentarnos con una boleta corta para poder ganar la elección interna en las legislativas y tuvieron que impedir que participáramos en la interna de renovación del consejo del partido porque iban a perder contundentemente la elección. Es lamentable que la clase política dirigencial tenga estas actitudes antidemocráticas desconociendo la realidad. Pero aún peor es que dedique la mayor parte de su tiempo en acumular y ejercer el poder alejándose de la agenda de los vecinos que tienen problemas y nosotros tenemos la obligación de solucionar. Nos vemos obligados a conformar un nuevo bloque con las concejalas (Carolina) Gómez y (María de los Ángeles) Galiano porque no podemos avalar este tipo de prácticas políticas”.

Tres bloques

El miércoles a la tarde ingresó un comunicado al Concejo Deliberante anunciando la conformación de un nuevo bloque en el cuerpo legislativo trenquelauquense denominado Unidad Peronista, e integrado por María de los Ángeles Galiano, Carolina Gómez y Pablo Larrosa.

El bloque estará presidido por Larrosa y ahora entonces son tres los bloques que conforman el HCD: por un lado el de Juntos, por otro el del FdT y esta nueva conformación, Unidad Peronista.

En la disposición de bancas, el oficialismo sigue teniendo la mayoría con 11 ediles: Francisco Recoulat, Alberto Rodríguez Mera, Esteban Vidal, Marta Bathis, Andrea Cacciabue, Juan Borrazas, Matías Cardini, Virginia Monzó, Alejandro Casola, María de los Ángeles Felipe y Alicia Ramudo; en el FdT se redujeron las bancas de siete a cuatro, y los concejales que siguen en el bloque son Leticia Badino, Betiana Arias, Ariel Troya y Ariel Luna; mientras que el nuevo bloque se integra con los nombrados Larrosa, Gómez y Galiano.