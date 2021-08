Días atrás el Gobierno nacional llevó a cabo la reunión del Consejo Federal Agropecuario con las provincias y en este marco presentó un plan ganadero para potenciar a la actividad pecuaria.

Desde el Gobierno señalaron que los lineamientos generales del plan consisten en la generación de herramientas de financiamiento y apoyo técnico para lograr el aumento del stock ganadero, el mejoramiento de la tasa de preñez, y promover el mejoramiento de la nutrición animal a través de la disponibilidad de forraje.

Cabe destacar que el anuncio se realizó cuando aún se encuentra vigente la restricción de exportación de carne, algo que desde el sector agropecuario vienen criticando como una medida “desastrosa” para la actividad.

Y consultado al respecto, el presidente de la Sociedad Rural de Trenque Lauquen, Ignacio Kovarsky, sostuvo que hasta tanto no se vuelvan a abrir las exportaciones no les interesa “ningún plan ganadero”.

Exportaciones

Kovarsky fue contundente a la hora de hablar sobre el anuncio de parte del Gobierno nacional y aseguró: “No nos interesa ningún plan ganadero. Discutir un plan ganadero cuando permanecen cerradas las exportaciones me parece que no tiene sentido, por eso no nos interesa. De hecho CRA se retiró de la mesa del plan ganadero por esto mismo. Primero que abran las exportaciones y nos dejen trabajar y después nos sentaremos llegado el caso a ver de qué se trata el plan ganadero”.

Por otra parte el dirigente agropecuario sostuvo que se trata de anuncios bastante ambiguos y puso en duda que se pueda confeccionar un programa serio para el sector en menos de 30 días.

También se refirió al cierre de exportaciones que tiene vigencia hasta el próximo 30 de agosto, aunque destacó que nadie del gobierno confirmó que cumplido ese plazo la medida quede sin efecto.

“Perjudicados”

También el dirigente local se refirió a la reunión de Carbap realizada el pasado sábado en la ciudad de Olavarría donde participaron distintos representantes de la cadena cárnica quienes coincidieron en señalar que el cierre de exportaciones para la carne lo único que hizo fue perjudicar al sector ya que los precios en el mercado interno no bajaron.

“Es algo que se venía diciendo desde antes de que se ponga en práctica la medida pero aún así se implementó y los resultados fueron los que se esperaban, que sin lugar a dudas fueron malos para toda la cadena de la carne y los más perjudicados principalmente fueron los productores”, resaltó.