Tras la lectura del veredicto, Oscar Zabala, padre de Bárbara, habló con La Opinión y mostró su disconformidad con el fallo del Tribunal Oral Criminal N° 1.

Al respecto calificó el fallo de los magistrados como “patético” al tiempo que sostuvo: “Nunca esperé un dictamen así porque no se tomaron en cuenta muchos agravantes como el de las amenazas”.

Y añadió: “Creo que el Tribunal se dedicó más a castigar una comparación que hizo nuestro abogado defensor que a los agravantes del homicida”.

Además se refirió a los jueces y señaló: “No tengo nada que decir, son ellos los que dictan la sentencia. Ahora queda en sus conciencias la decisión que tomaron, pero sepan que todos venimos de una mujer, que la mujer merece respeto y que la Constitución nos da el derecho a la vida y no la respetaron. Sinceramente jamás esperaba este dictamen”.

“No lo entiendo”

Asimismo, Oscar expresó: “Yo esperaba irme con mi hija hoy de acá, soñaba con eso porque tengo la libertad de soñar”.

“Hay disputas entre jueces, fiscales y abogados, no se toman el tiempo debido para analizar la gravedad del hecho. Hicieron jurisprudencia de otro caso pero no de este. Realmente no lo entiendo al fallo. Para mí iba a estar disconforme si le daban 50 años, imagínense ahora cómo nos sentimos. No hubo justicia en absoluto, pero no soy abogado, hablo como papá. Mi familia está destruida porque nosotros no recuperamos más a mi hija”, remarcó.