No es solo un deporte, es una pasión

El pasado 24 de junio se celebró, entre otros, el Día Nacional del Piloto en honor al nacimiento de Juan Manuel Fangio. El “Chueco” es considerado uno de los más destacados pilotos profesionales del automovilismo mundial de todos los tiempos y esta iniciativa comenzó en el año 2007, resuelta por las autoridades de la Comisión Deportiva Automovilística y sus pares de la Asociación Corredores Turismo Carretera.

Trenque Lauquen tiene a jóvenes y grandes apasionados con este deporte, algunos con un rico historial nacional y otros dando sus primeros pasos. La Opinión habló con tres de ellos, de los tantos que muy bien nos representan cada fin de semana, como son Juan José Volta, Valentino Alaux y Jaime Font. Los tres son parte del calendario anual del Kart del Oeste pero también tiene objetivos diferentes.

La Opinión trató algunos puntos en concreto, en un ping-pong rápido y veloz, como son ellos en pista, de pregunta y respuesta. “Juanjo ” Volta (JV) es el mayor de los 3. Tiene 49 años pero su contacto con las competencia de karting inició en el 2007 aunque con regularidad desde el 2012 y al gran Ayrton Senna como piloto preferido; Valentino Alaux (VA) tiene 18 años, “hace unos 8 años que corro” dijo y puso a papá Sergio como modelo a seguir y Jaime Font (JF), con 17 años, el menor de los tres consultados, lleva ya unos 10 años en pista y su preferido es Germán Todino.

Los tres llevan ya varios años corriendo y de esta manera recuerdan ese primer contacto en pista, tras muchas pruebas, compitiendo contra otros pilotos.

JV – “Mi primera carrera fue en karting, más o menos en el 2007 en un campeonato en Carlos Casares. Yo siempe estuve invoclucrado desde afuera, con varios amigos de Nueve de Julio, pero nunca habia corrido. Debo haber hecho unas cuatro carreras ese año pero luego en el 2012 en La Pampa, en Qehué, fue donde me lo empecé a tomar más en serio hasta el día de hoy”.

VA – “Empecé hace unos 8 años, acá en Trenque en el Prokart Salliqueló, creo que terminé cuarto esa carrera. Yo siempre le decía a mi papá (Sergio Alaux) que quería correr pero él no me dejaba, es por eso que arranqué un poco tarde en esto. Pero estoy desde los 7 años arriba de un karting. El debut fue en tierra, algo que a papá mucho no le gustaba. Correr en tierra es mucho más distinto que en asfalto, pero si uno quiere aspirar a algo en este deporte tiene que correr en asfalto”.

JF – “Me acuerdo que fue en Saavedra, en el Prokart Salliqueló en la 110cc. Con mucho nerviosismo de pasar a entrenar a correr con pilotos. Éramos unos 15 o 16 en pista, con chicos de mi edad. Fue muy indo, mucho chapa-chapa, me acuerdo”.

El automovilismo tiene un compañero moderno y virtual llamado “simulador”. Pilotos de todas las edades “juegan” o “entrenan” día a día arriba de ellos. Cómo es la relación con los simuladores. Cuánto sirve para el día a día de la vida real.

JV – “Tengo en casa uno, pero no le doy tanto uso, yo soy más de la práctica, todo en pista. Mi hijo es el que más lo usa”.

VA – “No le estoy dando tanto uso como antes, unas tres veces por semana, antes sí, lo usaba y en exceso. Siempre con el objetivo de diversión, pero también sirve para aprenderse nuevos circuitos, te da una idea, por lo menos sabés con lo que te vas a encontrar, con qué curva, aunque a veces los cambios no son los mismo. Creo que te da una idea de lo que es y sirve bastante, ayuda, pero es más lindo para divertirse y mucho más con amigos”. Y en cuanto a la “pelea” con otros autos. “No es lo mismo estar a la par de otro auto en el simulador que en la vida real, pelear una posición. En el simulador, cuando uno corre una Liga online puede ayudar ese nerviosismo de saber que hay que hacer las cosas bien, que estás compitiendo contra otros pilotos”.

JF – “Al simulador lo armé en el 2020, en la cuarentena, cuando no teníamos contacto con el karting. Lo usé bastante esos dos años, pero ahora ya no tanto”.

El automóvil es un deporte de riesgo y ellos lo llevan adelante desde temprana edad. Hace apenas unas semanas el piloto argentino Lorenzo Somaschini, que tenía nueve años, murió luego de haber permanecido internado en terapia intensiva. Era una de las promesas de su categoría en el campeonato de Superbike de Brasil, pero sufrió un accidente durante las prácticas libres.

JV – “Sabemos que hacemos un deporte de riesgo pero uno tiene que cumplir con las normas básicas de seguridad. Por suerte se está cumpliendo, la gente está tomando conciencia, aunque cada tanto uno ve a pilotos correr con cascos que no son los adecuados. Tenemos que tener todo bien, casco, guantes, el cuello de seguridad. En el caso de este chico no se puede decir mucho más. Todos los grandes pilotos comenzaron desde pequeño, yo tengo un hijo de 7 años que está haciendo sus primeras carreras de karting, pero necesitamos que siempre se cumpla con todas las medidas de seguridad”.

VA – “Es una pena, sabia que era bueno corriendo y aunque las motos son mas peligrosas, sabemos que practicamos un deporte de riesgo. Cuando uno ve una noticia así no cae bien, todos comenzamos de chico, y a esa edad se disfruta mucho, con esa inocencia de chico y disfrutando todo. Es una gran pena pero se fue haciendo lo que más le gustaba”. Miedo o nerviosismo. “En carrera suelen pasar cosas, pero todo pasa muy rápido. No es miedo, uno no llega a tener miedo, asimilas lo que ocurrió, como si te libraste de un accidente, te enfocas, lo asimilas y seguís”.

JF – “Se sabe y se piensa en los riesgos cuando uno realiza un deporte así, como el nuestro. Pero también uno está muy enamorado de esto y cuando corres, aceleras y no pensás en nada. Es disfrutar mucho y seguir los consejos de mi papá (Francisco Font) que a la hora de entrar en un curvón rápido hay que aguantar la respiración y no pensar más. En el karting los riesgos hay que manejarlos, porque los autos son muy sensibles a los choques, entonces hay que saber estirar un frenaje, es muy distinto a la tierra donde se permite más el chapa-chapa”.

Un sueño, un objetivo, el próximo paso? Correr en una categoria de autos o una de formula. Llegar al TC o a la Formula 1?

JV – “Como arranqué de grande, casi como un hobby pero siempre muy en serio, corriendo dos y hasta tres campeonatos, soy de este tipo de categorías. En caso de elegir me gustaría correr en auto con techo, una categoría de asfalto, tipo la del TN, ese sería un asunto pendiente”.

VA – “Apuntar a una categoría fuera del país es muy difícil, uno acá puede aspirar a llegar a lo más alto que es el TC y como piloto a uno le gustaría llegar a la Indy o F1, pero pienso más en lo nacional. Me gustaría una categoría tipo el TCR Sudamericano, que corre por Brasil y Uruguay, algo más cercano al país”. Entre risas contó que, aunque ya está arriba de un Formula 2, todavía no se subió a un auto con techo “ni siquiera al auto de mi papá, nunca me lo permitió, estoy esperando algún evento especial del TC para ver si me deja usarlo”.

JF – “Sigo mucho el Turismo Nacional y es muy entretenido, es una categoría muy linda, con el chapa-chapa que tiene, pero se sabe que presupuestariamante es difícil”.

Por último, qué significa ser piloto para estos tres representantes de dos generaciones.

JV – “Ser piloto es mi cable a tierra y además es una pasión que es muy difícil de explicar. Se hace difícil explicarle a alguien que no realiza esta actividad lo que sentimos, lo que signicica correr, la adrenalina de cada carrera. Es una pasión. Por mi parte segurié unos años más, hasta que me toque seguir acompañando a mi hijo”.

VA – “Algunos amigos y familiares me saludaron por mi día, yo me siento un piloto, mi día a día está enfocado en esto, en ver carreras, en probar el karting, o ir a probar el Formula 2, es un amor y una pasión que se siente por esto”.

JF -“Es una pasión, es hermoso ser piloto. Desde chico me gustó, jugaba con los autitos y miraba los caset (VHS) de cuando mi viejo corría, creo que me los habre visto todos y poder entrar en una pista a competir es muy lindo”.