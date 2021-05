En el mediodía del martes los propietarios de gimnasios, agrupados en una subcomisión que engloba a distintos espacios deportivos en ambientes cerrados, decidieron acatar la ordenanza nacional, provincial y municipal de cerrar sus puertas por 21 días. A esto se llegó tras una reunión mantenida con directivos municipales y luego de enviar un comunicado a Provincia para solicitar que se revea esta resolución.

La disconformidad es generalizada y en las redes sociales se hizo sentir la voz de todos ante el pedido de “No al cierre de gimnasios”.

Consultados por este medio, algunos propietarios de gimnasios explicaron qué medidas se han tomado, como así también el Director de Deportes, Sergio Barbas expresó su opinión al respecto. Y a pesar del acatamiento de la subcomisión de cerrar las puertas de estos espacios, algunos han decidido seguir abiertos ateniéndose a posibles sanciones provinciales.

Luego de las nuevas medidas de Nación y Provincia, las cuales acató el Municipio, los deportes en espacios cerrados debieron cerrar sus puertas por 21 días. Una medida que generó una disconformidad generalizada no solo en los propietarios de estos establecimientos deportivos, sino de los habituales clientes, como asimismo de la Municipalidad que ve a esta medida como antipática. Es por ello que desde el ámbito municipal se envió un comunicado a Provincia para rever esta situación y permitir que sea el propio orden municipal el que tenga la potestad de decidir sobre esta cuestión.

Todos disconformes

Fue Barbas quien se manifestó marcando: “Queda claro que hay una disconformidad generalizada de todo el Municipio con estas medidas que no suman para nada, que no hacen más que poner palos en la rueda en algo en que se estaba trabajando muy bien. No solo los gimnasios, sino toda la parte deportiva que debe cerrar, como básquet, hándbol, vóley, actividades que han estado trabajando muy bien, con los protocolos y la verdad son medidas que no compartimos”.

A su vez remarcó “queremos ser nosotros los que tengamos la potestad de poder ir evaluando quiénes son los que realmente trabajan con protocolo y hacen las cosas bien. No hay motivo para tomar las medidas que se tomaron y es por ello que mandamos una nota a Provincia para que se revea esto y nos den la posibilidad a nosotros de decidir. Cada distrito sabe cómo está trabajando y cuáles son sus fortalezas y debilidades, y una de nuestras fortalezas fue el trabajo en lo deportivo con estos espacios”.

Por parte de la subcomisión de gimnasios y afines, remarcaron que se aguardará la respuesta provincial donde se busca, desde hace ya varios meses, ser considerados “esenciales” y en caso de una respuesta negativa, ver de qué manera se pueden “encuadrar en algunas actividades que permitan estar habilitados para seguir trabajando”, explicaron.