Natalia y su tercera victoria consecutiva

A Natalia Velázquez ganar en Reyes se le está haciendo costumbre. Van quedando atrás esos años en que las atletas de la ciudad debían batallar insistentemente ante las foráneas de mejor pie para ir afirmándose este gran presente donde las nuestras marcan el camino.

En la era moderna fue Pamela Araneo la primera en ganar entre las damas trenquelauquenses, en aquel 2017 y desde el 2020 Natalia Velázquez se ha hecho cargo del triunfo. Lo hizo ese año, y luego repitió en el 2022 y 2023. En tanto, en 2021 solo corrieron 55 atletas locales, debido a la pandemia de Covid, y allí no estuvo presente.

Para esta reciente edición de la carrera de Reyes, y tras cruzar la línea de meta, Velázquez habló con La Opinión y resaltó: “Impresionante el calor de hoy (por el sábado). Salieron muy fuerte las chicas y tuve que salir a buscarlas porque si no después me iba a costar mucho más agarrarlas, pero eso me llevó a que lo pague sobre el cierre de la carrera”.

A pesar de ese desgate inicial que debió realizar, Velázquez supo mantener su ritmo. “Fue mucha cabeza”, dijo y en los metros finales logró tener más piernas que sus rivales, ganado así su tercera Maratón de Reyes.