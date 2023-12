Natalia Velázquez y “Mito” Guerra repitieron triunfos en Villegas

El domingo por la noche se corrió en General Villegas una nueva edición, la número 24°, del Maratón de Los Barrios con triunfos para la trenquelauquense Natalia Velázquez y Miguel “Mito” Guerra, de 25 de Mayo.

Los dos repitieron las victorias conseguidas en el 2022 y llegan al Maratón de Reyes “Camilo Martino” del próximo 6 de enero en un altísimo nivel.

En la edición de hoy repasamos los resultados de la prueba organizada por Diario Actualidad, con 10 kilómetros recorridos por los barrios y calles villeguenses y con los comentarios de los dos protagonistas.

En damas, también se vio una gran actuación de Pamela Araneo, con el segundo puesto, y en caballeros Marcos Gómez Kistner ocupó el cuarto lugar de la general.

Los protagonistas

“La trenquelaquense defendió con éxito su triple corona y se convirtió en la atleta femenina más ganadora en la historia de la competencia”, destacó Diario Actualidad.

“Natalia Velázquez arrasó nuevamente en su visita a General Villegas. La oriunda de Trenque Lauquen volvió a quedar en el primer escalón del podio en la general femenina. La de este año fue su cuarta victoria consecutiva en la Maratón de los Barrios. Anteriormente se había consagrado ganadora en las ediciones de 2019, 2021 y 2022. ‘Me encanta venir a Villegas a correr esta maratón. Es muy lindo el ambiente que se vive. La gente acompaña y te apoya todo el tiempo’, manifestó Velázquez en una charla con Actualidad. ‘Me hace acordar mucho a la Maratón de Reyes que se realiza en mi ciudad’, agregó”, se señaló.

A la hora de hacer un análisis sobre su desempeño en la carrera, Natalia se sinceró: “La corrí para llegar. No tenía un objetivo seguro. Estaba un poco cargada porque el día anterior había competido en Realicó. Es por eso que lo único que me propuse fue llegar a la meta”, comentó.

“Con su cuarta victoria ya consumada, Natalia superó a Elisa Cobanea como máxima ganadora en la historia del maratón. El dato tomó por sorpresa a la de Trenque Lauquen, que confirmó que intentará estirar su propio récord: ‘No estaba al tanto sobre eso. Me pone muy contenta porque la verdad me gusta mucho venir a competir acá. El aliento del público me hace sentir como en casa. El próximo año estaré nuevamente. Ojalá se me dé la quinta’, sostuvo, destacó Actualidad.

También la local se mostró muy conforme con su desempeño a lo largo del año, donde se mantuvo con una alta regularidad: “Estoy muy contenta con mi rendimiento, cierro el año con la Maratón de los Barrios y abriré el 2024 con la Maratón de Reyes, en enero, en Trenque Lauquen”. dijo.

Por último, confesó que se sintió bastante afectada por el calor y la humedad, más allá de la victoria final. “No hizo tanto calor como en la Maratón de Realicó o en años anteriores, pero estaba bastante pesado y lo sentí”, aseguró.

Triunfo de Guerra

Por su lado, “Mito” Guerra habló con Actualidad en su llegada y post premiación, tras la obtención de su bicampeonato en la Maratón de los Barrios.

Con la euforia de una nueva coronación, la tercera en lo personal, “Mito” declaró: “Un gusto poder estar compitiendo y demostrarle a la gente de Villegas el excelente nivel que vengo realizando desde hace catorce años”.

A su vez, agradeció profundamente y en reiteradas oportunidades a las incontables personas que alentaron a lo largo del recorrido, a su familia y Actualidad, que se encarga de promover “la carrera de todos”.

Guerra, que desde sus inicios en la Maratón compite en la mencionada carrera, volvió a liderar la cima como en 2016 y 2022. “Los resultados siempre son satisfactorios”, dijo.

Por otra parte, destacó la atmósfera que se vive año tras año. “Es una carrera que me gusta mucho porque tengo mucho cariño por la gente de esta ciudad”, agregó.

El balance del año para Guerra fue más que positivo, reinando en las principales carreras del país. Ante esto, realizó un pequeño balance: “Creo que estoy volviendo a un buen nivel después de la pandemia, donde sufrí el parate, y me pone contento retomar el rendimiento”.

Para cerrar, “Mito” se refirió a la posibilidad de alcanzar a Ishmael Langat como el máximo ganador en la historia del Maratón de los Barrios: “La verdad es que cada vez se nos complica más el poder asistir a este tipo de eventos. En gran parte por cuestiones económicas. Ojalá pueda venir el próximo año. Espero tener el nivel necesario para tratar de igualar el récord de Ishmael”, concluyó.