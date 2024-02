Natalia Velázquez sumó otra victoria en La Pampa

Para algunos atletas locales el Maratón A Pampa a Traviesa del próximo 14 de abril es el primer gran desafío. Unos irán por los 10 kilómetros, otros por los 21 kilómetros del Medio Maratón y los más aguerridos por la distancia madre del atletismo, los 42 kilómetros. Pero este año el Maratón llegará con una llamativa decisión que ha generado controversias. Para completar la distancia de los 42 kilómetros la organización ha dispuesto un tiempo límite de 5 horas.

Esto hace que el atleta deba correr a un ritmo por kilómetro de 7:07. Aquellos que lleguen luego de las 5 horas, no serán clasificados y tampoco recibirán la medalla finisher, el gran premio para todos los corredores.

Esta decisión no es nueva, pero si poco común en nuestro país. En otros lugares del mundo no solo hay tiempo límite sino también cortes, en mitad de carrera, que prohíben el paso de los atletas si no llegan a determinado kilómetro en un límite de tiempo. Es una decisión que seguramente dejará afuera a varios corredores, aunque el objetivo de esto no es solo facilitar toda la cuestión organizativa, sino también levantar el listón del nivel, exigir aún más a los corredores, y ahora no solo el objetivo estará en cumplir con los 42 kilómetros, sino hacerlo en el tiempo de limite propuesto.

Triunfo de Velázquez

Justamente el camino al Maratón A Pampa Traviesa, ya se inicio con las habituales Pre A Pampa. Y el pasado domingo se corrió el segundo capítulo. La prueba atlética contó con la organización de la Cooperadora de la Escuela Municipal de Atletismo y Dirección de Deportes de la Municipalidad de Santa Rosa, con la fiscalización de la Federación Atlética Pampeana.

En 10 kilómetros, en tanto, los ganadores fueron Walter Cabrera y Naomi Sueldo, mientras que en la prueba de 5 kilómetros los vencedores resultaron Rocío Sueldo y Damián Brizuela.

En la prueba mayor de la competencia, los 15 kilómetros, que sirve como preparación para la Maratón Internacional del próximo 14 de abril, la vencedora en damas fue Natalia Velázquez, que empleó un tiempo de 58 minutos y 12 segundos para recorrer los 15 kilómetros. Fue escoltada por Nadia Otero, que registró un tiempo de 61:08; Pilar Diez, con 63 minutos; Soraya Moya, con un tiempo de 65:50; y Mariana Hernández, con un registro de 73:16. Completaron los 10 mejores lugares Yanina Baini (74:23), Florencia Hasper (77:26), Carolina Aguirre (78:27), Silvana Bustamante (79:15) y Valeria Martín (79:22).

En caballeros, por su parte, el más veloz fue Simón Cabrera que recorrió la totalidad de la prueba en 51 minutos, 27 segundos. Cabrera aventajó de esa manera a Juan Manuel Alcántara, que empleó un tiempo de 53:54; Federico Braum, con 55:18; Alexis Konrad, con 56:15; y Mauricio Hernández, con 58:22. Y completaron los diez mejores tiempos Jonathan Sepúlveda (58:27); Carlos Orozco (58:45); Jorge Martín Alvarez (58:50); José Luis Parada (59:14) y Luis Soria (59:42).

Más distancias

Por otro lado, Naomí Sueldo se adjudicó la competencia de 10 kilómetros, registrando un tiempo de 41 minutos, 53 segundos. Fue escoltada por Arena Hernández, que registró 42 minutos; Josefina González, con 42:30; Soledad Altamirano, con 43:30 y Natalia Exner, con 45:18. Completaron los diez mejores registros Carola Esparza (45:44); María Paula Gelabert (48:21); Gimena Gallinal (48:53); Guadalupe Cifuentes (48:54) y María Eugenia Castro (48:54).

En caballeros, por su parte, el vencedor fue Walter Cabrera, que registró un tiempo de 34 minutos, 5 segundos para recorrer los 10 kilómetros de la prueba. Fue escoltado por Ulises Coppo, que registró 35:02; Marcos Cubas, con 35:17; José Peppino, con 35:24 y Franco Sueldo, con 36:35. Completaron los diez mejores casilleros de la clasificación general Nahuel Pacheco (38:22), Daniel Manzi (38:23), Lucas Escobar (38:39); Julio César Boto (39:00) y Gastón Rekovsky (39:15).

Rocío Sueldo, con un tiempo de 19 minutos, 42 segundos, se quedó con la prueba de 5 kilómetros de la segunda Pre A Pampa Traviesa. La ganadora fue escoltada por Agustina Barreto, que registró 21:24, Anyela Magali Farías, que registró 22:33, Verónica Muñoz, con 23:37 y Florencia Ruiz, que empleó un tiempo de 23:50. Las diez mejores ubicaciones fueron además para María Véliz (24:06), Yésica Centurión (24:43); Daiana Helvig (25:30); Agustina Baudracco (28:42) y Florencia Caro (28:48).

En caballeros, por su parte, el vencedor fue Damián Brizuela, que empleó un tiempo de 16 minutos, 47 segundos para recorrer los cinco kilómetros. Fue escoltado por Alan Falkenstein (18.24); Martín Garro (18:25); Pablo Ramírez (19:16); Gonzalo Moreira (19:56); Hugo Gebruers (20:47); Kevin Suárez (21:00); Víctor Bray (21:33); Martín Cuello (22:31) y Sergio Cisneros (24:08).

La próxima fecha, la tercera de la competencia, se disputará el 25 de febrero con distancias de 5, 10 y 30 kilómetros. La cuarta y última fecha, en tanto, se disputará el próximo 17 de marzo con distancias de 5, 10 y 20 kilómetros.