Natalia Velázquez ganó los 15K en Santa Rosa

Gran triunfo de Natalia Velázquez el domingo pasado siendo parte de la segunda fecha de las Pre A Pampa Traviesa corrida en Santa Rosa.

La prueba sirve de preparación para lo que será el Maratón Internacional A Pampa Traviesa del próximo 16 de abril donde Velázquez irá por la prueba del Medio Maratón, de 21 kilómetros.

Para Velázquez éste ha sido un muy buen inicio de año, ganando el Maratón de Reyes en Trenque Lauquen y luego también imponiéndose en Pehuajó. Pero para la atleta lo importante es seguir sumando kilómetros a ritmos fuertes pensando en el desafío del 16 de abril.

La próxima fecha de las Pre A Pampa se disputará el 26 del corriente mes con pruebas en 5, 10 y 30 kilómetros. La última fecha será el domingo 19 de marzo con distancias de 5, 10 y 20 kilómetros.

Los ganadores

De esta manera retrató La Arena la última cita disputada: “El santarroseño Walter Cabrera y la trenquelauquense Natalia Velázquez ganaron la prueba de 15 kilómetros, válidas por una nueva fecha de Pre A Pampa Traviesa, prueba pedestre disputada con largada y llegada en la pista de solado sintético del Parque Don Tomás, con la participación de deportistas locales, de General Acha, Toay, Guatraché, Trenque Lauquen, Macachín, General Pico, Bernasconi, General San Martín, Quemú Quemú y Cipolletti”.

La carrera estuvo a cargo de la Cooperadora de la Escuela Municipal de Atletismo conjuntamente con Deportes de la Comuna y la fiscalización de la Federación Atlética Pampeana, se informó, añadiéndose que además de los 15K, se desarrollaron dos pruebas más: en 10K se impusieron los locales Maximiliano Muñoz y Mónica Avaca y en 5K, Nahuel Villalba y Tamara Rolando.

“La competencia de 15K fue muy entretenida, con atletas que llegaron no sólo para dar un nuevo examen con respecto a su preparación, sino con la firme intención de subir al podio”, destacaron desde La Arena.

Cabrera fue primero con un tiempo de 51 minutos y 25 segundos para los 15K, escoltado por Alfredo Aguirre, oriundo de Macachín que actualmente vive en General Pico. El “Galgo”, que sumó en esta fecha, completó la distancia con 54m31s, y tercero fue Juan Manuel Alcántara, con 54m53s. Cuarto quedó el santarroseño Federico Braum, con 55m09s, quinto, José Peppino, con 55m45s, sexto, Osvaldo Maidana, con 56m11s, séptimo, Mauricio Hernández, con 58m25s, octavo, José Luis Parada, con 58m51s, noveno, Pablo Ponce, con 59m, y décimo, Juan Carlos Vega, con 62m53s.

En mujeres triunfó Velázquez, con un registro de 57m36s, aventajando a las santarroseñas Naomi Sueldo, con 65m53s, y Soraya Moya, con 66m48s. Cuarta arribó Marta Alvarez Jorquera, con 69m34s, quinta, Yanina Baini, con 72m43s, sexta, Florencia Hasper, con 74m19s, séptima, Roxana Prado, con 74m35s, octava, Alejandra Pérez, con 78m34s, novena Mercedes Gregorio, con 79m45s, y décima, María Guadalupe Cardozo, con 95m39s.

Más distancias

Por su parte, la santarroseña Mónica Avaca, una de las históricas del atletismo pampeano, logró la victoria en los 10K, con un tiempo de 44m58s, superando a Vanesa Tapie, con 47m08s, y Silvia Susana Rosane, con 47m20s. Cuarta se ubicó Laura Chavarría, con 51m04s, y quinta, María Liz Hernández, con 51m20s.

Maximiliano “El Rayo” Muñoz fue primero en 10K, empleando 33m35s. El podio se completó con Lucas Nahuel Andiarena, con 36m08s, y Lucas Garro, con 36m33s. Cuarto fue Nicolás Altamiranda, con 37m25s, y quinto, Julián Kuntz, con 37m25s.

Tamara Rolando, con un registro de 19m54s, se impuso en los 5K, seguida por Soledad Altamirano, con 21m04s, y Micaela Agostina Suhurt Similan, con 21m04s. Cuarta quedó Estrella Maldonado, con 22m23s, y quinta, María Marta Veliz, con 22m47s.

En tanto, Nahuel Villalba ganó en varones con 15m52s, relegando a Alexis Brizuela, con 16m42s, y Pablo Bogarín, con 17m16s. Cuarto fue Julio César Boto, con 18m08s, y quinto, el piquense Ramón Bustos, con 18m09s.

Sigue sumando

Natalia Velázquez, la atleta de Trenque Lauquen, se impuso en los 15 kilómetros de principio a fin. Acostumbrada a verla en distancia cortas, llamó la atención observarla en esta distancia. “Hoy vine a tirar los 15 para ver cómo me sentía y la verdad con buenas sensaciones a pesar de que sí, soy de distancias cortas y estuve muy cómoda, realmente”, precisó a los colegas de Deportecapital. Además contó: “Vine a correrla porque estoy preparando los 21 de A Pampa Traviesa y quería hacer esta fecha”.

Sobre cómo preparó esta carrera, y si fue salir a cristalizar un tránsito lineal, o ir aumentando progresivamente, dijo: “Es lo que me cuesta, es decir la salida, que lo hago muy fuerte y eso me juega en contra arriba. Tengo que enfocar en mi cabeza que debo correr a 3.50 y si puedo más adelante, apurar; pero no salir así. Y es que estoy acostumbrada a despegar más fuerte”.

A esto añadió: “Dejar que los demás se vayan y yo hacer mi carrera. Después de los 15, si puedo más, salgo”.

A Natalia le cae muy bien la capital provincial. “Sí, es relinda y me gusta mucho la pista”, completó.