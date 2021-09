El presidente Alberto Fernández encabezó este mediodía un acto en Casa Rosada luego de la derrota en las elecciones primarias de este domingo, y si bien no hubo menciones explícitas al resultado electoral, el mandatario sostuvo que “nada va a alterar el camino que iniciamos en 2019”, al tiempo que sentó en primera fila a dos de los ministros apuntados en medio de rumores de cambio de Gabinete.

“Este camino que iniciamos en 2019, en lo que a nosotros concierne, no se va a alterar”, ratificó el mandatario desde el Museo del Bicentenario, en la Casa Rosada, donde presentó el proyecto de Ley de Compre Argentino, Desarrollo de Proveedores y Compras para la Innovación, cuyo objetivo es promover una mayor participación de la industria nacional en las compras públicas, generar puestos de trabajo y estimular el desarrollo de inversiones y transferencias de tecnología hacia los sectores de la economía nacional con mayores capacidades productivas.

“Muchos que no piensan como nosotros han entendido que estos privilegios no son buenos porque restan la competencia, pero no debemos ser tontos; es un error pensar que de este modo no estamos dejando la libre competencia; creo que los mercados deben funcionar en libertad, con reglas”, aseveró al encabezar este mediodía el acto.

EN VIVO | El presidente Alberto Fernández presenta el proyecto de Ley de Compre Argentino, Desarrollo de Proveedores y Compras para la Innovación, en el Museo de Casa Rosada. https://t.co/P5Y7We9sev — Casa Rosada (@CasaRosada) September 13, 2021

En ese marco, Fernández afirmó que “la industria es el motor central del desarrollo y crecimiento”, y sostuvo que la “industria nacional debe volver a ocupar un lugar preponderante en el desarrollo del país”.

En medio de rumores de cambio de gabinete, dos de los funcionarios apuntados, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Economía, Martín Guzmán se sentaron en la primera fila del acto realizado en el Museo del Bicentenario junto a la primera Dama, Fabiola Yañez. Además, junto a Fernández durante el anuncio se mostró Matías Kulfas, otro de los cuestionados, quien fue el primero en tomar la palabra. Mientras que estuvo como invitada, Sabrina Frederic, de Seguridad.

Más temprano, Cafiero se había encargado de enviar un mensaje al interior del Frente de Todos. “Frontalmente, ningún compañero me dijo que me tengo que ir”, declaró.

“A partir de mañana vamos a trabajar para que en noviembre los argentinos nos acompañen”, dijo anoche el presidente Alberto Fernández durante su primera aparición pública tras la derrota electoral del Frente de Todos (FdT) en las PASO Legislativas. (DIB)