Nada como un buen café

En días de frío y hastío, nada mejor que un buen café para comenzar, continuar y, por qué no, culminar el día. Y tal es así que son muchas las frases inspiradas que destacan la buena compañía de un café en un momento preciso: “Este frío está como para hacer cosas calientes… ¡Como café!”; “El café ya no es sólo bebida, es aroma, sabor y emoción”; “La vida es demasiado corta como para despreciarla en malos cafés”; “Nunca te interpongas entre yo y mi café”; “El mejor aliado en nuestros locos desvelos y despertares sigue siendo el café”, son sólo algunos de estos simpáticos dichos creados por los fanáticos del café. Quien esto escribe, suele engañar al café con un rico mate de cuando en cuando. No obstante, no hay día en que no haga una pausa para disfrutar de esta rica bebida bien batida. Sin dudas, el invierno que hoy comienza se transitará mucho mejor en compañía del aroma de un rico y espumoso café diario.