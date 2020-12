Nación pone paños fríos a posibles aumentos de tarifas a principios de 2021: “No hay decisión tomada”

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, negó que los aumentos de tarifas estén confirmados para los primeros días del 2021 y dijo que ve “un poco lejano” esos incrementos. “Está todo en revisión, pero no hay ninguna decisión tomada”, aclaró.

Cafiero fue consultado por las recientes declaraciones del ministro de Transporte, Mario Meoni, quien había señalado respecto de los subsidios y tarifas de transporte que “esperamos terminar de analizarlo en el transcurso de diciembre, para aplicarlo en los primeros meses del año próximo”.

“Está todo en revisión. Se congelaron las tarifas y por la pandemia hubo que alivianar la carga sobre las familias argentinas. Lo que hay es una evaluación permanente, pero todavía no hay ninguna decisión tomada. En lo inmediato no hay nada. Lo que Meoni dijo es que el tema está en estudio, pero no hay fecha para eso”, relativizó Cafiero.

Y en declaraciones a radio Mitre, añadió: “Tenemos que ver cómo acompasar la recuperación de la actividad con las posibilidades de los argentinos de poder pagar un aumento. Hoy lo veo un poco lejano”.

En tanto, en una reciente entrevista con la agencia de noticias NA, señaló: “Hay correcciones que probablemente se empiecen a hacer, pero nunca van a ser tarifazos, ni nada de lo que estuvimos acostumbrados estos últimos cuatro años. De eso pueden estar seguros. Algunas cuestiones puede haber, pero serán muy puntuales”.

En rigor, si bien el Gobierno viene hablando de actualizaciones tarifarias, las diferencias que surgieron en los últimos días están vinculadas a la fecha. Cafiero negó que vayan a realizarse a principios de este año, como sí había manifestado Meoni respecto al Transporte.

Cabe señalar que el interventor del Ente Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, ya había anticipado que las tarifas de gas difícilmente pudieran subir antes de marzo, debido al tiempo que conlleva cumplir con el proceso previo de audiencias públicas obligatorias.

Ayer mismo, el propio presidente, Alberto Fernández se había referido en términos generales a las tarifas cuando dijo que “deben estar vinculadas a los términos de la riqueza de la sociedad donde se brindan los servicios. Tenemos que tener servicios que funcionen y que sean pagables por los argentinos, entonces tenemos que revisar esas tarifas”.

Las palabras de Cafiero relativizaron entonces las recientes declaraciones de Meoni: “Desde marzo de 2019 que no hay ajustes tarifarios en el área metropolitana, hay un retroceso importante en ese sentido”. Por eso, señaló entonces, “esperamos terminar de analizarlo en el transcurso del mes de diciembre, para aplicarlo en los primeros meses del año próximo”, había dicho el exintendente de Junín. (DIB) MCH