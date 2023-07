Música, danzas, chocolate caliente y mensajes por un país más justo y solidario

Los festejos por el 207° aniversario de la Declaración de la Independencia organizados por la Municipalidad de Trenque Lauquen se realizaron ayer por la tarde en la Plaza San Martín frente al Palacio Municipal con el acompañamiento de los vecinos/as y actividades artísticas vinculadas al folclore, la Feria de Artesanos y un chocolate patrio compartido por todos los presentes, en el marco de una jornada soleada y agradable.

Las actividades conmemorativas se iniciaron con el acto oficial, que fue encabezado por el secretario de Gestión y Planificación, Martín Borrazás, en representación del Intendente municipal, Miguel Fernández quien no pudo estar presente por cuestiones de agenda, pero dejó un mensaje grabado para todos los trenquelauquenses.

“Lamento no poder acompañarlos como me hubiera gustado y me ha gustado siempre, estar ahí en la Plaza compartiendo un momento tan especial, tan simbólico y tan significativo para los argentinos y para los vecinos/as de Trenque Lauquen”, señaló Fernández en su mensaje.

“No faltará la oportunidad de volver a encontrarnos muy rápido, pero quiero que sientan que este 9 de Julio como los otros es muy momento muy oportuno para reflexionar lo que significamos como país y como comunidad”, manifestó el Intendente para agregar que “hay enormes desafíos por delante, pero sin ninguna duda si tenemos la templanza, el carácter y la valentía que tuvieron los congresales en 1816 los problemas que tenemos que enfrentar seguramente los resolveremos como corresponde”.

Palabras

Luego de entonarse las estrofas del Himno Nacional Argentino, se escucharon palabras alusivas a la fecha que estuvieron a cargo del director de Infraestructura del municipio, el Ing. Civil Manuel Silva Muñoz. “Hoy, 9 de Julio, festejamos el Día de la Independencia, fiesta patria por excelencia para todos los argentinos; en 1816 luego del camino iniciado por la Revolución de Mayo, en 1810, el país proclamó en un Congreso en Tucumán la existencia de una Nación libre e independiente abriendo un largo proceso de unificación nacional”, comenzó diciendo Silva Muñoz.

Asimismo, señaló que “ese día se imprimió una huella en el corazón de todos los argentinos, y marcó el inicio de un camino que hoy estamos transitando; quienes tomaron aquella decisión lo hicieron al calor de ciertos acontecimientos, que si bien hoy ya no suceden, y aunque la coyuntura actual sea otra, podemos pensar que lo que nos toca también trae aparejadas actitud semejantes de debates, discusiones, propuestas y acuerdos”.

En este marco, Silva Muñoz manifestó que “todos somos responsables y protagonistas del presente y futuro del país, la historia no la hacen solamente los próceres sino también las personas comunes como cada uno de nosotros, es por eso que hoy tenemos que romper las cadenas de la mentira, del egoísmo, de la ambición desmedida, y luchar por forjar un país más justo, sincero, solidario y más fuerte en sus ideales conservando sus tradiciones y costumbres”. “Es nuestro deber como en 1816 defender nuestra identidad y seguir gritando todos juntos: Viva la Independencia”, finalizó el funcionario.