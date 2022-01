Municipios del interior registran récord de casos y Mar del Plata hasta cuadruplicó el pico de la segunda ola.

La tercera ola llegó con la fuerza de un tsunami al interior bonaerense: varias localidades advierten nuevos récords de contagios diarios que, en el caso de Mar del Plata –ciudad de mayor afluencia turística–, alcanzaron ayer los 2.244 casos, una cifra que cuadruplica la del pico de la segunda ola en mayo de 2021, cuando se contabilizaron 490 en una jornada.

Además, la escalada de contagios impacta con récords en localidades como San Nicolás, Olavarría, Bahía Blanca, Miramar y Tandil, entre otros.

Si bien la mayoría de los cuadros se atraviesan con sintomatología leve producto de la vacunación, en Mar del Plata en las últimas horas se registró un fallecimiento –un hombre de 47 años– y hay 12 pacientes con coronavirus internados en terapia intensiva, cuatro de los cuales requieren asistencia respiratoria. Actualmente, hay en esa localidad 12.629 personas que cursan la enfermedad.

En tanto, en el distrito nicoleño, se sumaron ayer 448 nuevos positivos, una cifra también récord para esa localidad del norte bonaerense. Mientras que en Bahía Blanca, al sur de la provincia, en las últimas 24 horas también se reportó el número de contagios más alto: 712. El 26 de mayo pasado, en pleno pico de la segunda ola, el número récord había sido de 612. Además, ayer hubo un fallecido y 4.165 casos permanecen activos.

En Tandil, en la última jornada, se sumaron 623 contagios pero la cifra récord se dio en la semana cuando se registraron 815 casos. En el municipio serrano, hay un total de 3683 casos activos, de los cuales nueve se encuentran internados en terapia intensiva y 22 permanecen en sala general.

En tanto, mientras que la postal en Pinamar luce playas repletas y niveles de ocupación turística que alcanzan casi el 100%, la temporada tiene un lado B. Al igual que en Mar del Plata, la llegada de miles de viajeros tensiona de a poco el sistema de salud y los centros de testeos se encuentran colapsados, cuando por primera vez esta semana se superaron en esa ciudad balnearia los 1000 contagios activos.

También en Miramar se alcanzó el miércoles el récord de 263 nuevos contagios y el distrito de General Alvarado llegó así a los 731 casos activos, el número más alto desde el inicio de la pandemia.

En tanto, si bien el indicador a partir del cual las autoridades deciden el cierre o no de actividades ya no está relacionado a la cantidad de casos sino a la tensión en el sistema de salud, algunos municipios resolvieron no alentar eventos masivos y restringir aquellos organizados por las propias Comunas.

Por ejemplo, la Municipalidad de General Alvear informó que debido al incremento de casos positivos de covid-19 en ese distrito y con el objetivo de frenar la contagiosidad, se postergaron hasta finalizar el mes de enero todas las actividades masivas organizadas por el Municipio.

Mientras tanto, en Olavarría, el intendente Ezequiel Galli dejó esta mañana en claro que esa no es una posibilidad en su distrito. “No resiste ningún análisis el hecho de pensar en cerrar actividades”, dijo este viernes en conferencia de prensa.

El jefe comunal se refirió a la suba de los contagios y específico: “Hoy por hoy tenemos 4281 activos mientras que el 14 de abril teníamos 1212 activos”. Y comparó: “Hoy tenemos 14 personas internadas: una en terapia intensiva, 12 en cuidados generales y una en pediatría. El 14 de abril teníamos 75 internados, esto habla de la importancia de la vacunación para que quienes transitan la enfermedad no requieran de asistencia hospitalaria”. (DIB) MCH