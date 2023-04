“Mujeres de Pueblo Chico” en el Teatro Español

Por Mili Urra

La sala que precede una obra de teatro es siempre un lugar de encuentro y reunión. En este caso un escenario a oscuras, pasillos llenos de saludos y miradas de reconocimiento. El Teatro Español es, sin dudas, uno de los lugares más hermosos y mágicos que tiene éste, nuestro pueblo, para poder disfrutar de ciertos placeres del arte. Pero el sábado esa magia fue otra. El Grupo Marabunta deslumbró con su puesta en escena: “Mujeres de Pueblo Chico”, de Federico García Lorca.

El público desbordó la sala, ovacionó con un aplauso de pié larguísimo y acompañó cada momento de la obra entre suspiros, risas y el estremecimiento del final.

Una obra que nos parece lejana en el tiempo, pero cuan vigente está esa mirada del afuera, esa importancia extrema que se tiene sobre el qué dirán, el cómo nos ven y cómo queda mejor actuar.

“Hilo y aguja para las hembras. Látigo y mula para el varón”, desliza el personaje de la madre en una de sus intervenciones a lo largo de la trama. Su hija menor, Adela, parece no aceptar nada de todo esto impuesto. Ella intenta mostrar su disconformidad y sus ansias de libertad, de poder disponer de sus pensamientos, su ideología y hasta de su propio cuerpo. Parece mentira que tantos años después de Lorca, todavía hoy las mujeres luchemos por ese lugar de prestigio y reconocimiento en la sociedad. Pareciera que en algunos aspectos el tiempo se quedó estancado en la casa de estas “mujeres de pueblo chico” donde las mujeres no tenían la posibilidad de elegir ni de hacer nada que les de placer, sólo respetar las apariencias.

La música, el maravilloso diseño lumínico, los silencios, todo logrado con exacta precisión. La excelente dirección de Martín Urbaneja deja su huella estética e ideológica como en cada obra que expone, acompañado en la asistencia artística por Graciela Rodríguez. El final, lejos de intentar adelantarlo, es uno de los momentos más conmovedores y bellos de la obra. “Piel de gallina”, se escuchó entre los aplausos, frase que no hizo más que confirmar lo que muchos sentimos en ese momento.

Gracias

Bienvenidos sean los tiempos de cambio, los años donde once mujeres arriba de las tablas pueden mostrar su arte y llegar tan hondo con su brillante talento. Gracias a todas y cada una de ellas (Ana Rossi, Lía Luaces, Clara Odriozola, Belén Domínguez, Gabriela Martínez, Silvina Tiero, Daniela Barbas, Mónica Martos, Yolanda Bittante, Susana Rodríguez y Lelia Moronta) enormes en sus interpretaciones, gracias Grupo Marabunta por otra noche única y mágica.

Qué bien se siente cuando uno se va de una sala de teatro con ganas de más. Volver a la rutina de este pueblo sin río, pero con el desafío y la garantía de que hoy se puede lograr mucho más.