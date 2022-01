Mujer quedó en libertad a partir de una orden de la Justicia local

La Justicia de Garantías otorgó la libertad a la mujer acusada de apuñalar a su pareja el miércoles de la semana pasada en el domicilio que ambos compartían en nuestra ciudad.

Esta mujer se encuentra imputada por Tentativa de Homicidio Calificado y permanecía alojada en calidad de aprehendida en una dependencia policial del partido de General Arenales. En tanto, para la Justicia de Garantías no se encontraron pruebas suficientes sobre la intencionalidad de la mujer de provocarle la muerte a su pareja, quien permanece internado en el nosocomio local.

Según fuentes judiciales, entre las razones que pesaron a la hora de definir la situación de la mujer se incluyó la de que la herida podría haber sido provocada de manera accidental sobre todo teniendo en cuenta una posible situación de discusión.

Declaraciones

Según un parte de prensa policial, días atrás la mujer habría confesado haber herido a su pareja, aunque fuentes judiciales confirmaron que dichas declaraciones no tendrían validez jurídica ya que no se habrían realizado ante la Justicia. De hecho, indicaron que la mujer hizo uso de su derecho de no declarar ante el Fiscal Manuel Iglesias, a cargo de la investigación.