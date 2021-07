Mujer denuncia que fue víctima del hurto de un anillo de oro

A través de las redes sociales, Mirta Ballesteros denunció haber sido víctima del hurto de un anillo de oro por parte de una persona quien habría simulado interés en comprarle una joya y por medio de una astuta estrategia logró apoderarse del objeto. Además la mujer sostuvo que el delincuente habría falseado su identidad.

Desde la Policía marcaron que hasta la tarde ayer la mujer no había radicado la denuncia formal en Comisaría.

Texto

El hecho tomó difusión en las redes sociales. A través de su cuenta de Facebook la vecina narró la situación de la cual fue víctima.

En un texto señaló: “Este anillo cuya foto publico fue robado”. Y también apuntó sobre una persona: “Llegó a mi domicilio manifestado que quería comprar un anillo de oro. Él había elegido otro pero a la hora de pagarme quiso hacerlo con dólares pero como no gustaron los billetes le dije que no le aceptaba porque parecían falsos. Y entre que estábamos ahí que sí que no, le digo que vaya a una financiera y los cambie y que me pagara con pesos. Estuvo de acuerdo me dejó el anillo que había elegido, pero en un descuido mío se llevó el otro anillo sin que me diera cuenta”.

Y a continuación señaló: “Siempre se contactó por Mesenger”. Además mencionó que en Facebook figuraba que trabaja en una empresa local, “lo cual era mentira”, añadió, marcando también: “Estando acá hizo el comentario que trabajaba con polistas y que le pagaban en dólares (falsos). Obvio ya no lo encontré en ninguna red social, no existe”.

Por último la vecina indicó que el supuesto ladrón tenía una pagina en su muro de compra de oro. Y que le quiso enviar un mensaje por Whatsapp y para su sorpresa el contacto correspondía a una empresa de revestimientos.

La publicación fue acompañada con una fotografía del anillo en cuestión donde la mujer remarcó: “Si les ofrecen este anillo sepan que es robado”.