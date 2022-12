Muchos vecinos vacunaron a sus mascotas luego de confirmarse el hallazgo de un murciélago con rabia

Ante la confirmación de un caso positivo de rabia en un murciélago hallado hace pocos días en Trenque Lauquen, el Centro de Zoonosis municipal recomendó a la población vacunar a sus mascotas (perros y gatos) y, oportunamente, informó que se visitarán los domicilios del sector donde fue encontrado el murciélago: la manzana de la calle Juan José Paso al 200 para vacunar puerta a puerta a las mascotas que habitan en ese lugar.

La Opinión dialogó con la titular de Zoonosis Trenque Lauquen, Rosario Guarrochena, quien explicó de qué manera se trabajó en los últimos días y las medidas que los vecinos deben tener en cuenta ante el avistamiento de estos animales.

“Todas las semanas se están mandando a analizar murciélgos que la gente encuentra en sus domicilios y los trae al Centro de Zoonosis. Y nosotros los enviamos a analizar por el tema de la rabia al instituto de Zoonosis Urbana de Avellaneda -dijo-. Hace unos diez días enviamos dos murciélagos y uno dio positivo de rabia así que la semana pasada vacunamos todos los animales de la manzana donde se encontró el murciélago a la altura de calle Juan José Paso al 200”, dijo antes de recordar que “este es el segundo murciélago positivo de rabia con diferencia de un año. El año pasado se encontró un murciélago positivo de rabia y este año otro positivo. Fueron dos en total en la misma manzana por eso creemos que la colonia de murciélagos con rabia está en ese lugar”.

Asimismo, la profesional veterinaria comentó que, en ese marco “notificamos a ocho manzanas que traigan a vacunar sus mascotas si no las tenían vacunadas este año, tanto perros como gatos. Así fue el operativo y ya mucha gente vino a vacunarlas”.

Prevención

Seguidamente, informó sobre cómo hay que actuar ante la presencia de un murciélago. “Si encontramos un murciélago que anda de día, que no puede volar, que está en el piso o que vuela pero está desorientado, que se choca con las paredes y que no puede volar, lo que hay que hacer es llamar a Zoonosis donde nosotros les explicamos cómo proceder. También hay que vacunar a las mascotas todos los años sí o sí, obligatoriamente, tanto perros como gatos contra la rabia y esas son las medidas a tener en cuenta”.

En este sentido, Guarrochena explicó que “los murciélagos están en toda la ciudad, está prohibido matarlos porque son animales protegidos, comen insectos y no son vampiros los que encontramos en esta zona, así que no hay peligro a no ser que los toquemos. Por eso nunca hay que tocarlos. Tienen hábitos nocturnos, así que de día no es normal verlos y, si los vemos de día es porque algo tienen, están enfermos, puede ser rabia u otra enfermedad”. “Esto pasa en todas las ciudades, no es que ocurre sólo en Trenque Lauquen. Hay colonias que están infectadas y por eso hay que vacunar a las mascotas”, especificó.

En este marco insistió en remarcar la importancia de la vacunación y recordó que Zoonosis funciona de lunes a viernes de 7 a 13. “El servicio es gratuito, los vecinos/as no tienen que traer nada, solamente al animal y cualquier duda que nos llamen”, subrayó.