Mucho para leer y escuchar

Cuando uno ingresa a la Dirección de Cultura podrá encontrar, si observa hacia su izquierda, una vitrina en la que se exponen todas las ediciones de los Poemarios Trenquelauquenches, entre otras publicaciones locales. Sobre ella, algunas copias de dos bellos poemas hechos canción: “Serenata para la tierra de uno” de María Elena Walsh y “Yo vengo a ofrecer mi corazón” de Fito Páez.

Las letras están allí para que todo aquél que le interese pueda tomar una, llevarla y compartirla con quien más quiere. “Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy”, dice una. “¿Quién dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón?”, dice la otra. Dos obras inmensas, entre lo mucho que hay para leer y escuchar en este mundo.