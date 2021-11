Mucho más que noticias

Hace exactamente dos años, diario La Opinión de Trenque Lauquen festejaba sus 100 años de vida. Igual que hoy, no se transitaba un tiempo fácil más allá de que la pandemia aún no había llegado al país para complicar bastante más un panorama económico general que ya venía muy castigado, perjudicando la continuidad y desarrollo de muchas empresas y emprendimientos comerciales de los más variados rubros.

Pero se cumplían 100 años y todos los integrantes de esta firma sentíamos la imperiosa necesidad de festejar. ¿Y qué puede festejarse en un momento de incertidumbre económica que, en ese momento, no dejaba ver mucho más allá de un 2019 para el olvido?

Pero había mucho para celebrar. Fue necesario detener el ritmo vertiginoso que implica trabajar en un medio de comunicación, abstenerse de una coyuntura sumamente desfavorable, y hacer memoria. Ni más, ni menos. Memoria.

Historia reciente

Y fue en ese momento cuando se sintió la necesidad de reflexionar sobre la propia historia.

Y mucho más sobre la historia reciente de este medio que no sólo nunca temió a los nuevos desafíos que presentaba un mundo cada vez más cambiante desde lo tecnológico, sino que supo aprovechar las nuevas herramientas digitales que tenía a su alcance para informar más y mejor.

Fue hacia finales del pasado milenio, más específicamente en 1996, cuando se registró el dominio www.laopinion.com.ar, momento en que La Opinión se convirtió en la primera empresa de Trenque Lauquen en contar con servicio de Internet y presentar en sociedad propuestas para la comercialización de las empresas locales con otras alejadas de nuestro terruño patrio, cuando el término que definía a esta inmensa e inagotable red de información era aún desconocido para la mayoría social. Y no sólo como fuente de información, sino también como herramienta para la transferencia de archivos que le permitió optimizar el trabajo en el sector de imprenta. Asimismo, menos de una década después, en el año 2006, este diario volvió a mostrar su capacidad de adaptación a las nuevas tendencias comunicacionales al relanzar su página web la cual permitió que muchos lectores consumieran información local y regional en lejanas latitudes.

Pero no todo fue brindar noticias sobre el acontecer cotidiano del distrito. También este medio buscó la manera de realizar diferentes aportes a su comunidad a través de la creación y despliegue de diferentes acontecimientos como lo fue la tradicional “Fiesta del Deporte”, la muestra artística “Pueblarte”, el disco “Palabras mayores” con el que se homenajeó a grandes artistas que quedaron arraigados en la memoria de nuestra región, la exposición de murales en la Biblioteca Rivadavia y de muestras pictóricas en diferentes espacios culturales de la ciudad como la muestra itinerante del “Museo del Banco de la Provincia de Buenos Aires» y la muestra de “Arte Moderno” del Museo de Bellas Artes de La Plata, también teatro para niños y niñas en conjunto con la Provincia de Buenos Aires, el ciclo de debate comunitario “Voces Nuestras”, un espacio de ideas sobre el futuro del distrito, la edición de la revista “Trenquelauquenses” de alta calidad que se distribuyó gratuitamente en todos los hogares de la ciudad en el año 2006, además del apoyo y auspicio a destacados deportistas y a eventos deportivos, talleres culturales comunitarios, charlas y conferencias, entre otras muchas actividades.

Años después se incorporó a las redes sociales cuya masificación no podía soslayarse y continuó informando por todos los medios para llegar a sus lectores a través de diferentes soportes.

Actualidad

En la continuidad de esa tarea nos encontramos hoy, en el esfuerzo por mantener el papel para aquellos lectores (son muchos) que no se resignan a tener que leer sobre una pantalla y expandiéndonos hacia otros dispositivos para aquellas personas que, por una cuestión generacional o por simple comodidad, optan por consumir información a través de un móvil celular. Es sabido que no será una tarea fácil en un mundo que propone, empecinado, otra cosa. Básicamente, algo muy distinto y alejado del formato papel. No obstante, se hará desde aquí todo lo posible por retrasar el rumbo de una nueva forma de comunicar que prioriza la inmediatez por sobre la calidad de producción. Pero, como ya se dijo al principio de este escrito, no es hoy un día para añorar tiempos mejores, ni para quejarse sobre las dificultades que proporciona el presente. Es tiempo de festejar que aún estamos de pie, comprometidos con la labor cotidiana, resistiendo una vez más ante un momento complejo y aceptando el reto de perdurar todo cuanto se pueda, a pesar de las dificultades crecientes del presente y de los desafíos, cada vez más complejos, que nos depara el futuro.