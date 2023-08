Hernán Amador, primer precandidato a concejal por la lista 2 de Unión por la Patria, que tiene a Leticia Badino como aspirante a jefa comunal, habló de la campaña de cara a las elecciones PASO del próximo domingo y de las prioridades del espacio político que integra en el caso de una eventual gestión al frente del Municipio.

Sobre cómo se viene desarrollando la campaña, sostuvo: “Estamos con tofo el equipo acompañando a Leticia, recorriendo el distrito. Y esto de llevar la boleta casa por casa nos permite estar con los vecinos y que nos cuenten sus problemáticas. Nosotros ya conocemos cuáles son las problemáticas que tiene nuestra comunidad y lo que hacemos es poner en evidencia y comprobar de primera mano cuáles son esas problemáticas para el vecino”.

Prioridades

En el mismo sentido el entrevistado indicó: “Nosotros venimos diciendo que el Gobierno municipal hace obras que son necesarias pero, tal vez, como nos pasa a nosotros y a muchos vecinos, no son las urgentes. Y me parece que tenemos que priorizar cuáles son las obras urgentes, porque necesarias son todas”.

“Muchas veces las prioridades que tiene el Gobierno municipal no tienen que ver con las necesidades de los vecinos”, señaló. Y añadió: “Es mentira que esas obras son con dinero que envía Provincia para tal fin. Son proyectos que elaboran y presentan desde el Ejecutivo. Por eso llega ese dinero para esas obras”.

Problemáticas

Amador también remarcó que “la gestión actual en los distintos barrios no mejoró nada”. “Es más, las problemáticas que teníamos empeoraron. Y por supuesto que creemos que tienen solución. Creemos que la solución es que nosotros estemos en el gobierno generando proyectos. Y que esos proyectos urgentes sean sobre lo que necesita la comunidad y no de maquillaje como sucede ahora. Porque la Plaza quedó hermosa, el Parque va a quedar hermoso, pero el día que llueve vemos que en la Ampliación Urbana muchos quedan anegados, vemos cómo no entran los remises, cómo muchos alumnos no pueden ir a la escuela porque no pueden salir del barrio”, aseguró.

Y continuó: “Las problemáticas son muchas, entonces es cuestión de fijar las prioridades. Y nosotros tenemos claras cuáles son: el acceso a la vivienda, al agua para toda la comunidad, el pavimento, el acceso a la salud para todos. Esas son nuestras prioridades”.